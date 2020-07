Lunigiana



Deve scontare quattro anni di carcere, spacciatore marocchino e clandestino arrestato dai carabinieri

mercoledì, 15 luglio 2020, 11:15

I carabinieri della stazione di Licciana Nardi nei giorni scorsi hanno eseguito un ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica della Spezia, Ufficio Esecuzioni Penali, a carico di un cittadino di origini marocchine, 41enne.

L’uomo, già in sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato raggiunto da un provvedimento di cumulo pene per svariati reati di spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in concorso con altri connazionali negli ultimi anni, nelle Province di Massa Carrara e La Spezia

Per lo straniero, irregolare sul territorio nazionale, che ha continuato a spacciare nonostante i vari provvedimenti giudiziari a suo carico, si sono aperte le porte del carcere di Massa dove dovrà scontare una pena di oltre 4 anni di reclusione.