Lunigiana



Il Governo sblocca 130 grandi opere, nella lista anche la Pontremolese

martedì, 7 luglio 2020, 15:34

130 opere prioritarie per l'Italia, inserite in "Italia veloce", il piano di investimenti per il rilancio dell'economia messo a punto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



"Da sempre – spiega Giannarelli – abbiamo sostenuto la necessità di potenziare la mobilità su ferro soprattutto nelle zone disagiate. Grande è dunque la soddisfazione dell'inserimento della Pontremolese nelle opere da attuare al più presto. Siamo certi che in breve tempo la linea ferroviaria che collega Parma con la dorsale Tirrenica nei pressi di La Spezia sarà così potenziata ed ammodernata. Il nostro territorio necessita di infrastrutture capaci di reggere la sempre maggiore richiesta formulata da cittadini che desiderano spostarsi con facilità. La mobilità sostenibile è un diritto di ogni persona. Far crescere i collegamenti ferroviari significa anche dare maggiore forza al comparto turistico e innalzare il livello della qualità della vita dei cittadini pendolari. L'ammodernamento della linea Parma-La spezia ridurrà i tempi di percorrenza per le persone e favorirà il proliferare di convogli merci più moderni."



"La scelta del Governo - conclude Giannarelli - premia il costante lavoro del MoVimento 5 Stelle nei territori periferici e l'incalzante pressing durante gli innumerevoli incontri nei Ministeri a Roma."