Lavori di manutenzione straordinaria sulla Lucca-Aulla

giovedì, 23 luglio 2020, 16:46

Sarà Anas il soggetto attuatore per gli interventi di ricostruzione del ponte di Albiano Magra (Ms), crollato l'8 aprile scorso. Lo stabilisce un'ordinanza che il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, nella sua veste di commissario straordinario, ha firmato oggi

giovedì, 23 luglio 2020, 16:43

Lo scrive in una nota l'europarlamentare della lega e candidata alla presidenza della regione Toscana, Susanna Ceccardi, al termine di un appuntamento elettorale tenutosi a Licciana Nardi

mercoledì, 22 luglio 2020, 13:44

Prosegue senza sosta l’impegno del Consorzio 1 Toscana Nord, alle prese col recupero delle rotture a ripetizione registrate agli impianti irrigui della Lunigiana

martedì, 21 luglio 2020, 21:42

Rottura all’impianto irriguo di Fivizzano, il Consorzio alle prese col ripristino: sopralluogo di direttore e dirigente tecnico, si sperimenta soluzione tecnica per ridurre i tempi. Parte la distribuzione straordinaria dell’acqua. I tecnici consortili hanno incontrato l’agricoltore Davide Spediacci

martedì, 21 luglio 2020, 10:31

I carabinieri della stazione di Albiano Magra hanno tratto in arresto un giovane albanese, nei confronti del quale il prefetto della provincia della Spezia aveva già disposto, nel 2019, l’allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza

lunedì, 20 luglio 2020, 19:16

In occasione dell'arrivo di Goletta Verde in Toscana, Legambiente torna a chiedere l'istituzione del Parco, per una difesa integrata per il bacino del Magra e della costa del Mar Ligure orientale