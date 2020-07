Lunigiana



Premio fotografico nazionale Giovanni Gargiolli, ecco i vincitori

venerdì, 10 luglio 2020, 19:49

È "Senza titolo" di Luca Marianaccio, fotografo di Grottaglie, lo scatto che si è aggiudicato il primo posto in classifica della prima edizione del Premio fotografico nazionale Giovanni Gargiolli, concorso che ha visto la partecipazione di oltre 1500 scatti arrivati da tutta Italia e che è stato realizzato dal Comune di Fivizzano in collaborazione con la Pro Loco di Fivizzano e con il patrocinio della Regione Toscana. Secondo classificato è Cesare Barillà di Piacenza con la foto "Reggio Calabria. Processione per la festa di Santa Maria della Consolazione", mentre Valter Iannetti di Busto Arsizio è arrivato terzo con lo scatto "Valle d'Aosta. Sulla china". La giuria, composta da Francesca Nobili (assessore alla Cultura del Comune di Fivizzano), Giammarco Puntelli (docente, storico dell'arte e critico d'arte), Claudio Barontini (fotoreporter, ritrattista di celebrities), Serafino Fasulo (fotografo) e Andrea Botto (fotografo) ha scelto questi scatti come i migliori rappresentanti del tema del concorso "Viaggio Italiano", scelto per omaggiare il lavoro e le ricerche di Giovanni Gargiolli (Fivizzano, 1838 – Roma, 1913), ingegnere, architetto e fotografo nato a Fivizzano che rivoluzionò il mondo della fotografia con la sua grande cultura. La premiazione ufficiale si svolgerà il 28 agosto: il vincitore primo classificato riceverà, oltre a una targa ricordo, un assegno circolare di € 1.000 (Mille). Al secondo e al terzo classificato saranno consegnate invece le riproduzioni delle sculture "I Delfini", simbolo di Fivizzano. A partire da domenica (12 luglio) e fino al 13 settembre, inoltre, nel Giardino dell'Ostello degli Agostiniani di Fivizzano (in orario 9.30 -23) si potrà visitare una mostra a ingresso libero con esposte trenta tra le fotografie in concorso. Alla mostra saranno allestite le foto di: Letizia Agosta; Giuseppina Calà; Gabriele Gentile; Adele Ronzoni Francesca Filippi; Martin Bruckmanns; Donatello Viti; Massimo Cutrupi; Andrea Stomeo; Fabrizio Caltagirone; Luigino Cipriani; Vittorio Montauro; Sebastiano Zizi; Roberto Besana; Carlo Cattaneo; Ivan Bertusi; Ivano Colombo; Alessandro Zoccarato; Camilla Del Vecchio; Andrea Altini; Barbara Esposito; Simone Leoni; Beatrice Zappulla; Max Guidobaldi; Carlotta Mendola; Sara Camporesi.

Per Info:

Comune di Fivizzano: email. info@comune.fivizzano.ms.it; Francesco Leonardi, Responsabile Ufficio Cultura, tel. 0585 942152

Pro Loco "Jacopo da Fivizzano": email. prolocofivizzano@aruba.it