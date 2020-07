Lunigiana



Sabato parte a Equi Terme 'La Mappa del Tesoro'

mercoledì, 8 luglio 2020, 19:54

Si chiama La Mappa del Tesoro il Centro estivo diurno promosso dal Comune di Fivizzano e gestito da Guide ed Educatori di Legambiente che si svolgerà dal 13 al 18 luglio 2020 nella suggestiva cornice del Parco delle Grotte di Equi Terme, messo a disposizione dalla Cooperativa AlterEco.

Durante il Centro Estivo i bambini staranno a contatto con la natura e, in compagnia degli amici, vivranno molte avventure. Faranno un tuffo nella preistoria con la visita alla Tecchia e sperimenteranno la lavorazione dell'argilla come facevano gli uomini primitivi, diventeranno geologi e sperimenteranno rocce, minerali e terreni diversi, non mancheranno escursioni adatte a loro al Solco di Equi sull'anello delle acque e dei geositi fino ad Aiola e Monzone con pranzo alle Sorgenti dell'Acqua Nera e dell'Acqua Salata. Come gli speleologi visiteranno le grotte carsiche e per finire creeranno e animeranno una fiaba inventata tutti insieme sfruttato le esperienze fatte durante in centro estivo.

Il campo diurno ospiterà un massimo di 14 bambini dai 6 agli 11 anni, il cui contributo di partecipazione sarà di soli 10 euro grazie al finanziamento di Comune di Fivizzano e Regione Toscana, mentre alle famiglie resterà solo la preparazione del cestino pranzo e merenda.

L'iniziativa è realizzata applicando tutte le disposizioni di sicurezza e prevenzione previste da normative e protocolli emanati dalle Autorità e, Legambiente, impiegherà nella gestione del Centro Estivo educatori e guide qualificati e formati.

Restano ancora alcuni posti disponibili ai quali è possibile iscriversi chiamando il 338 5814482 o scrivendo a segreteria@lunigianasostenibile.it