Lunigiana



Tornano le cene filosofiche

mercoledì, 1 luglio 2020, 12:00

Il Centro Lunigianese di Studi Danteschi annuncia la ripresa del proprio format delle Cene Filosofiche®.

L'appuntamento è per sabato 4 luglio alle ore 20,30 presso il Ristorante Fuorionda, in Via Gaggiola, alla Spezia. Le Cene riprendono naturalmente con tutte le cautele d'obbligo, ma riprendono, e questo è un fatto molto importante. Relatore sarà l'Architetto Stefano Calabretta, impegnato su un tema spiccatamente umanistico: Il libro e il suo destino.

L'intervento di Calabretta segna, a nostro parere , un solco deciso e importante nella Storia della Letteratura, con un particolare richiamo diretto a quella Lunigianese, poiché si stabilisce un solco importante tra la poetica di un Loris Jacopo Bononi e il futuro dell'umanità: da " Libri e Destini" (ultima opera del Principe di Castiglione del Terziere) si passa, infatti, al Destino dei Libri. In estrema sintesi: mentre per il nostro poeta erano i libri a determinare il nostro destino, adesso è il destino dei libri a dipendere in toto da noi.

Siamo di fronte ad uno dei tanti segni della profonda pazzia collettiva che anima l'Occidente, oppure è la conseguenza di un inevitabile percorso?

Per secoli il Libro, nelle diverse forme, ha costituito l'unica fonte del Sapere, ma oggi - nota Stefano Calabretta - dobbiamo, volenti o nolenti, superare questo concetto e riconoscere che il libro, nella sua forma classica, è solo una parte, sempre più minoritaria, di una serie di strumenti.



Questo depauperamento del legame esclusivo libro-sapere è un processo allo stato iniziale, originato com'è da non più di venti, trent'anni al massimo, un lasso di tempo che nella millenaria storia della scrittura appare quasi insignificante ma che va inquadrato nella dimensione dinamicissima della nostra realtà, dove la velocità sostitutiva dei nuovi supporti viaggia ad una velocità più che decuplicata rispetto al passato.



Calabretta dunque si interroga: può accadere che in un futuro neppure troppo lontano il Libro possa venire del tutto soppiantato dagli strumenti informatici?



Ecco, su questo tema, ricchissimo di implicazioni filosofiche, psicologiche e sociologiche (in una parola sola: antropologiche) si impegnerà specificamente il relatore, il quale affronterà, come un novello Livingston, un percorso attraverso una autentica jungla futuristica di cui soltanto i grandi visionari possono sperare di intravvedere i termini più salienti.

Serata, come sempre, imperdibile. Prenotazione obbligatoria: lunigianadantesca@libero.it