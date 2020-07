Lunigiana : villafranca lunigiana



Tragico frontale in autostrada: morti due giovani tedeschi, grave una coppia

giovedì, 9 luglio 2020, 18:34

di vinicia tesconi

Due coppie che viaggiavano su due auto diverse e soprattutto in direzione opposta, sono rimaste coinvolte in un drammatico scontro frontale sull’autostrada A 15 della Cisa, all’altezza del ponte sul Magra a Villafranca Lunigiana e, purtroppo, due di loro sono morti sul colpo. A perdere la vita sono stati due giovani tedeschi: una ragazza di 29 anni e un ragazzo di 25 mentre i due occupanti dell’altro veicolo, di cui ancora non è stata resa nota la nazionalità, sono stati ricoverati in gravissime condizioni, la donna a Pisa Cisanello, l’uomo al Delle Apuane. L’incidente è avvenuto in un tratto di autostrada a doppia circolazione a causa di lavori in corso. Non è ancora stato chiarito, però, come le due auto abbiano potuto scontrarsi frontalmente. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso. Traffico bloccato in autostrada.