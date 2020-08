Ai domiciliari, esce di casa senza motivo: arrestato di nuovo

Altri articoli in Lunigiana

venerdì, 14 agosto 2020, 15:34

Il presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese, interviene per rivolgere un appello a chi rientra in Italia da Paesi considerati a rischio per la diffusione del covid-19 e ai più giovani in occasione del Ferragosto

giovedì, 13 agosto 2020, 09:37

E’ terminato con successo a Bagnone in Lunigiana ( Massa-Carrara) il ”Summer Camp 2020” organizzato dalla locale Confraternita di Misericordia con l’ausilio del Coordinamento provinciale delle Misericordie diretto da Fausto Casotti

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:45

Sarà premiato nel corso della cerimonia che si terrà venerdì 28 agosto alle ore 18 presso il Museo San Giovanni degli Agostiniani in via Umberto I a Fivizzano, Luca Marinaccio vincitore della prima edizione del Premio fotografico nazionale Giovanni Gargiolli

sabato, 8 agosto 2020, 08:53

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pontremoli hanno arrestato F.Z., un 27 enne di origini marocchine, che risultava essere evaso dalla comunità “Centro Rinascere” di Mulazzo, dove era ristretto in regime di “detenzione domiciliare”

venerdì, 7 agosto 2020, 12:29

Una recente iniziativa dell’alpinismo lento, sviluppata in collaborazione con gli Enti Parco, nella fase 3 del coronavirus, sembra evidenziare che la scarsità d’acqua sta cominciando a manifestarsi in modo evidente anche sulle nostre montagne e territori

venerdì, 7 agosto 2020, 12:25

Durata: 30 anni con oneri a carico del Comune che la userà a scopi sociali e associazionistici