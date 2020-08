I laghi e le sorgenti soffrono

Altri articoli in Lunigiana

venerdì, 7 agosto 2020, 12:25

Durata: 30 anni con oneri a carico del Comune che la userà a scopi sociali e associazionistici

mercoledì, 5 agosto 2020, 14:24

E’ iniziata da Fivizzano e si è con conclusa a Pontremoli la visita in Lunigiana della direttrice generale della Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, accompagnata dai sindaci Gianluigi Giannetti e Lucia Baracchini e dalla direttrice della Società della Salute, Rosanna Vallelonga

martedì, 4 agosto 2020, 09:01

Lettera aperta alle istituzioni: serve controllo e gestione degli accessi per evitare il degrado. L'associazione chiede con urgenza alle autorità controlli diffusi e adozione di regole e limitazioni da far rispettare

lunedì, 3 agosto 2020, 23:11

Grave infortunio in falegnameria a Licciana Nardi. Uomo di 47 anni stava lavorando ad una macchina quando gli si è conficcato un legno nell'addome

lunedì, 27 luglio 2020, 13:05

Migliora l'informazione al pubblico nelle stazioni di Fivizzano-Rometta-Soliera, Fivizzano Gassano, Monzone-Monte dei Bianchi-Isolano ed Equi Terme sulla linea Lucca – Aulla Lunigiana

lunedì, 27 luglio 2020, 10:44

La fase 3 del Coronavirus avviene in un’ estate ricca di proposte, dove l’associazione Mangia Trekking, impegnata nel progetto dei cammini tra i Parchi del mare, delle valli e delle montagne, sviluppato in collaborazione con gli enti parco, prosegue le proprie iniziative avanzando suggerimenti per trascorrere piacevoli giornate nella natura