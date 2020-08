Lunigiana



Infortunio in falegnameria, grave un uomo di 47 anni

lunedì, 3 agosto 2020, 23:11

Grave infortunio in falegnameria a Licciana Nardi. Uomo di 47 anni stava lavorando ad una macchina quando gli si è conficcato un legno nell'addome. È riuscito a toglierlo da sé, ma è stato portato all'ospedale di Cisanello in codice rosso dall'elicottero Pegaso arrivato sul posto in appena 19 minuti e atterrato in un campo vicino alla falegnameria. Intervenute anche l'automedica e un'ambulanza