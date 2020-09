“…l’Alpinismo Lento porta l’attenzione sulla località Appenninica fonti di Capiola...”

Lunigiana



lunedì, 31 agosto 2020, 12:18

Attiva in montagna, in collaborazione con l’ Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano ed il Comune di Ventasso, nella fase 3 del coronavirus, l’associazione Mangia Trekking, continua a monitorizzare e documentare attraverso gli organi d’informazione, la situazione emergenziale relativa all’acqua nei territori verdi. Oggi l’associazione interviene in merito alla località d’Appennino nota con il nome “Fonti di Capiola” , situata lungo un antichissimo percorso tra il Comune di Fivizzano ed il Comune di Ventasso. Un piacevole camminamento oggi ribattezzato “Alta Via delle Sorgenti”. Nel Mangia Trekking, quelli locali, con i capelli bianchi, ricordano che “alla Capiola”, un tempo vi era tantissima acqua con molte sorgenti. Il torrente Biola che lì nasceva, in ogni stagione era ricco di acqua. I giovani del luogo vi andavano a pescare le trote.

Più tardi venne regimato tutto il territorio, si costruirono degli acquedotti, e la sorgente disponibile per le persone in transito, divenne il “troppopieno” di una vasca di raccolta acque. Così l’associazione, negli anni, osservando che il torrente Biola era sempre più “in secca”, e l’aridità avanzava, cominciò a monitorizzare, e documentare fotograficamente anche il flusso di quella fonte di rifornimento idrico per gli amanti della natura. Oggi, Mangia Trekking segnala che a “fonti di Capiola”, da quel tubo di “troppo pieno” non esce più acqua. Un fenomeno che sembra essere e rappresentare un vero e proprio “stato di sofferenza” del territorio.