Premio fotografico nazionale Giovanni Gargiolli: venerdì la cerimonia di premiazione dei vincitori

martedì, 25 agosto 2020, 13:35

Venerdì 28 e sabato 29 agosto la città di Pontremoli accoglierà l'edizione estiva di BeeRiver. Il tracciato del fiume Magra BeeRiver condurrà nel cuore della Lunigiana le molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale

martedì, 25 agosto 2020, 09:07

La Misericordia di Bagnone (Lunigiana – Massa Carrara), è… entrata nel progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e Dipartimento per le politiche della famiglia di cui fanno parte anche le Misericordie Toscane definito “Time to care”

giovedì, 20 agosto 2020, 11:17

Prima edizione del premio istituito dal comune lunigianese, il riconoscimento sarà consegnato a Niccolò Fabi e Paolo Jannacci per la loro carriera artistica

lunedì, 17 agosto 2020, 20:41

Durante il fine settimana di Ferragosto sono andati avanti senza sosta i controlli dei carabinieri nel territorio massese, sia sulle strade litoranee che nell’entroterra, allo scopo di tutelare la sicurezza dei numerosi turisti che si sono riversati sulle spiagge di Marina di Massa e Cinquale nonché sui monti lunigianesi

venerdì, 14 agosto 2020, 15:34

Il presidente della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese, interviene per rivolgere un appello a chi rientra in Italia da Paesi considerati a rischio per la diffusione del covid-19 e ai più giovani in occasione del Ferragosto

giovedì, 13 agosto 2020, 09:37

E’ terminato con successo a Bagnone in Lunigiana ( Massa-Carrara) il ”Summer Camp 2020” organizzato dalla locale Confraternita di Misericordia con l’ausilio del Coordinamento provinciale delle Misericordie diretto da Fausto Casotti