Lunigiana



Villafranca, marocchino arrestato per evasione

sabato, 8 agosto 2020, 08:53

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pontremoli hanno arrestato F.Z., un 27 enne di origini marocchine, che risultava essere evaso dalla comunità “Centro Rinascere” di Mulazzo, dove era ristretto in regime di “detenzione domiciliare”.

Gli educatori della struttura, che tenevano d’occhio il giovane poiché non nuovo a tali comportamenti, si sono immediatamente accorti della sua fuga ed hanno allertato i carabinieri di Pontremoli che hanno subito avviato le ricerche dell’evaso.

Il fuggitivo, ben noto ai militari, è stato infatti intercettato nel centro di Villafranca in Lunigiana, dove è stato bloccato e tratto in arresto per il reato di “evasione”.

Il 27/enne, come detto, non è nuovo a tali comportamenti, infatti, alcuni giorni prima si era già allontanato in maniera furtiva dal luogo di detenzione, tanto che gli operatori si erano accorti della sua sparizione solo dopo alcune ore, allorquando tentava di rientrare di nascosto per eludere i controlli; nell’occasione, una volta vistosi scoperto il giovane si è giustificato dicendo che “era andato a trovare un amico a cui doveva ridare un cellulare” ma la scusa, benché fantasiosa, gli è costata una denuncia da parte dei carabinieri di Mulazzo alla competente autorità giudiziaria che, proprio nella giornata di ieri, ha infatti revocato il beneficio della detenzione domiciliare, ripristinando a carico dello straniero la misura in carcere.

Una volta data comunicazione al P.M. di turno, dott.ssa Alessandra Conforti, per lui si sono aperte le porte della casa di reclusione di Massa, sia per il reato di “evasione” che in esecuzione di quest’ultimo provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Massa che gli è stato contestualmente notificato.

Nel corso della mattinata di ieri si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Massa dove il giudice, dott.ssa Antonella Basilone, ha convalidato l’arresto e fissava l’udienza nel prossimo mese di settembre, mentre il giovane marocchino è stato riaccompagnato in carcere.