Lunigiana



Comincia la farsa: alunna positiva, classe in quarantena a Fosdinovo

lunedì, 14 settembre 2020, 16:24

di vinicia tesconi

Partenza in salita, anzi no, decisamente falsa partenza per una scuola elementare di Fosdinovo dove, stamani, una classe ha scoperto di dover passare i prossimi quindici giorni in quarantena per la presenza di un’alunna risultata positiva al covid.



Spetta ancora alla provincia di Massa Carrara, la più colpita dalla pandemia di tutta la Toscana, il per nulla invidiabile record di doversi già confrontare con il problema contagi nelle scuole. Il caso della bambina ha messo in subbuglio tutto il paese di Fosdinovo e in molte persone hanno cominciato a rivolgere pubbliche richieste di delucidazioni sulle procedure da mettere in atto alla sindaca Camilla Bianchi. La positività al covid della bambina è stata resa nota stamani e la quarantena si è resa necessaria perché la bambina ha frequentato per due giorni nella scorsa settimana, i corsi di recupero organizzati dalla scuola e quindi è stata in contatto con i suoi compagni. Proprio in quegli stessi giorni il padre della bambina sarebbe stato ricoverato in ospedale per il coronavirus.



Al momento la classe della bambina, insegnanti e alunni è rimasta a casa, ma la continuità scolastica sarebbe a rischio anche per altre classi nelle quali insegnano le stesse maestre adesso bloccate dalla quarantena. I nodi, purtroppo infiniti e irrisolti della gestione della scuola al tempo del covid, sono emersi subito in tutta la loro drammaticità. Un solo caso di positività, in effetti, rischia di far chiudere una scuola intera, per non parlare delle conseguenze lavorative per le famiglie dei bambini in quarantena che ugualmente devono rispettare la mancanza di contatti con gli altri.