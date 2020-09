Covid, positivi un'insegnante e un autista di scuolabus: scattano le quarantene

Altri articoli in Lunigiana

domenica, 20 settembre 2020, 09:51

L’associazione, che secondo proficue collaborazioni con i Parchi nazionale (Appennino tosco emiliano e Cinque Terre), e Regionale (Alpi Apuane, Montemarcello Magra Vara, e Porto Venere), sviluppa tanti progetti relativi alla natura, ed alla promozione turistica dei territori

sabato, 19 settembre 2020, 20:28

L’evento è il Lunigiana Cinema Editoria Festival 2020 curato dalle officine Tok e dall’Associazione Tatiana Pavlova e in programma per il 2 e il 3 ottobre a Fivizzano

sabato, 19 settembre 2020, 19:58

Sabato 26 settembre, dalle ore 15 alle ore 19, sarà festa per i più piccoli e per le loro famiglie al Centro polivalente “Icaro” di Costamala di Licciana Nardi, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana

venerdì, 18 settembre 2020, 09:55

Cos’è la ‘Speleo-avventura’? Si tratta di un affascinante e avventuroso percorso che consente di esplorare il tratto non aperto al pubblico delle Grotte di Equi, frequentato finora solo dagli speleologi specializzati. È stato realizzato nel 2018 dal comune di Fivizzano al Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte di Equi e gestito dalla Cooperativa di Comunità...

lunedì, 14 settembre 2020, 16:24

Partenza in salita, anzi no, decisamente falsa partenza per una scuola elementare di Fosdinovo dove, stamani, una classe ha scoperto di dover passare i prossimi quindici giorni in quarantena per la presenza di un’alunna risultata positiva al covid

sabato, 12 settembre 2020, 16:18

Con un’azione semplice e concreta, la posa di un corrimano per agevolare le persone anziane su un tratto di via pedonale in salita, è stato realizzato un ulteriore punto del progetto “Laboratorio di socialità e innovazione”