Lunigiana



Fivizzano, il Pd esulta per il risultato delle regionali. Putamorsi: "Ora acceleriamo anche sul governo locale"

mercoledì, 23 settembre 2020, 15:43

Fivizzano è uno dei pochissimi comuni della provincia di Massa-Carrara, in cui il presidente della coalizione di centro sinistra, Eugenio Giani, ha superato il 50 per cento dei consensi insieme a Mulazzo, Pontremoli e Filattiera.

Un dato che segna una vittoria portata a casa con soddisfazione dal Partito Democratico fivizzanese che, con il 30,75 per cento di voti, si afferma come il primo partito a livello comunale, con un netto distacco rispetto a tutti gli altri, nonché come il miglior risultato in Lunigiana,attestandosi dietro (di un punto e mezzo percentuale) al risultato di Massa (32,37 per cento) che esprimeva il capolista.

Alberto Putamorsi, componente della segreteria provinciale e della Assemblea nazionale del Pd, ha voluto ringraziare pubblucamente i cittadini "per aver scelto il Pd e sostenuto Eugenio Giani che ha costruito negli anni un legame forte con la nostra terra, legame che i nostri concittadini hanno voluto convalidare".

Putamorsi ha colto poi l'occasione per spronare l'amministrazione locale piddina nei confronti della quale ha mosso alcune critiche: "Al di là dell'apprezzamento per l'ottimo operato del sindaco Giannetti, la giunta ha bisogno di maggiore spessore e qualità. Non tutta la squadra, infatti, lavora con la stessa intensità e presenza, mentre i risultati della tornata elettorale ci impongono una compagine che sia all'altezza della fiducia accordata dai cittadini".