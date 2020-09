Lunigiana



Follia Covid: scatta l’obbligo delle mascherine in Lunigiana

sabato, 26 settembre 2020, 11:12

di Michela Carlotti

Un provvedimento improntato alla prudenza – così è stato presentato - a fronte della continua crescita dei contagi su tutto il territorio nazionale ma anche della recente impennata registrata nel limitrofo territorio spezzino.

All’ordinanza emessa dal sindaco di Aulla Roberto Valettini nella giornata di ieri, ha fatto seguito quella odierna del sindaco di Mulazzo Claudio Novoa. Ma sul tavolo c’è anche l’intesa di tutti gli altri sindaci di lunigiana, per estendere l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i 14 comuni della Lunigiana.

“Esistono potenzialmente situazioni e circostanze che potrebbero favorire, anche accidentalmente, il verificarsi di episodi di assembramento e di concentrazione umana che non consentono il costante rispetto della distanza di sicurezza di cui alla vigente normativa nazionale in materia di contenimento della diffusione dei contagi da virus covid-19” – è la motivazione che si legge nelle ordinanze.

Dopo il periodo estivo passato indenne e senza contagi, in lunigiana si sono infatti registrati nuovi contagi: sono 7 i casi dichiarati alla data odierna dal bollettino dell’azienda usl toscana nord-ovest nella nostra provincia, di cui 4 nel Comune di Aulla. Anche se i numeri ad oggi non sono nemmeno vagamente equiparabili a quelli dei primi mesi dell’anno, quando il prezzo che la Lunigiana ha pagato anche in termini di decessi è stato tragicamente elevato, i sindaci lunigianesi hanno scelto di alzare comunque ed in via prudenziale il livello di guardia. E pare che la cittadinanza abbia gradito.

I provvedimenti emessi dai sindaci entro la propria competenza territoriale, si applicano con effetto immediato a tutti con l’unica eccezione, già contemplata dalla norma nazionale, dei bambini di età inferiore ai 6 anni e delle persone affette da disabilità gravi. L’obbligo della mascherina vale, inoltre, a prescindere dal distanziamento individuale: metro o non metro, dunque, nei comuni di Aulla e Mulazzo il dispositivo va indossato sempre ed ovunque fino a nuovo ordine.

Commento di Aldo Grandi: Vittorio Sgarbi sindaco pro-tempore di tutti i comuni della Lunigiana...