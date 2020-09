Lunigiana



La soddisfazione del sindaco Annalisa Folloni: "A Filattiera l’affluenza più alta di tutta la provincia"

giovedì, 24 settembre 2020, 20:57

di Michela Carlotti

“Sono molto soddisfatta per aver dato il mio contributo all’elezione del nuovo presidente della Regione, Eugenio Giani”. Così riferisce il sindaco di Filattiera, candidata nella competizione elettorale appena conclusa per la lista “Sinistra Civica Ecologista” a sostegno di Giani.

Una candidatura di spessore, fatta da chi di politica ne sa: la Folloni ha senz’altro messo in campo il valore aggiunto dell’esperienza di chi amministra il territorio da anni ed anche l’indefesso spirito di servizio al partito ed alla coalizione di appartenenza.

La vittoria del centro-sinistra, secondo il sindaco, è una palese conferma del buon governo della Toscana. Non solo. La Folloni si spinge oltre, considerando l’elezione del presidente Giani come linfa nuova per una Toscana migliore, più inclusiva e sostenibile.

Il sindaca entra poi nel merito dei risultato, tirando le fila dei risultati ottenuti: “Nel Comune di Filattiera si è registrata la più alta affluenza alle urne di tutta la provincia, con il 62,33 per cento dei votanti. Una percentuale che è seconda solo a Villafranca in Lunigiana dove, comunque, si votava anche per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. Devo inoltre sottolineare – prosegue la Folloni - il grande risultato ottenuto a Filattiera dal centrosinistra che, raggiungendo il 59 per cento delle preferenze, si conferma essere una maggioranza solida e strutturata rispetto al 38 per cento raggiunto dalla coalizione di centrodestra ed al residuale 3 per cento del Movimento 5 Stelle”.

Il sindaco non nasconde, inoltre, la propria soddisfazione per il risultato personale, con i 254 voti presi a Filattiera e 714 in Provincia: “Ritengo che questo risultato sia un riconoscimento per l’impegno profuso in questi anni a servizio di tutto il territorio e che continuerò ad onorare. Voglio ringraziare tutti gli elettori della lista, coloro che mi hanno dato il voto e anche i miei concittadini che sono andati a votare”.