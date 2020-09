Lunigiana : fivizzano



Rave party in una cava, raffica di denunce dei carabinieri

lunedì, 7 settembre 2020, 18:03

I carabinieri delle stazioni di Fivizzano e Monzone, insieme a quelli delle stazioni dei carabinieri forestali di Massa e Fivizzano, hanno identificato 64 persone che nel fine settimana appena trascorso hanno preso parte ad un rave party all’interno della cava “Vittoria” di Fivizzano.

Le persone identificate, di ogni età, provenivano da tutta Italia; saranno denunciate per invasione di terreni e per le violazioni commesse al mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Covid 19.

Gli accertamenti sono ancora in corso.