Lunigiana



Sopralluogo di Forza Italia al ponte di Albiano: "Vinciamo e ricostruiamo il ponte"

venerdì, 11 settembre 2020, 14:27

Si è tenuto questa mattina un sopralluogo di Forza Italia al ponte di Albiano. La delegazione guidata dal senatore Massimo Mallegni ha visto la partecipazione del capo gruppo alla Camera, Maria Stella Gelmini e dell'onorevole Erica Mazzetti.



Mallegni ha stigmatizzato l'intervento del Ministro De Micheli, giunto ieri ad Aulla: "Una parata politica con alcuni sindaci di sinistra in veste ufficiale ad un evento organizzato presso il Comune dal PD, con tanto di manifesti di Giani. Proseguano pure così, almeno saremo certi di vincere. Ma c'è di peggio ed il peggio è rappresentato dall'inconcludenza del PD. Commissario Rossi non pervenuto, progetti non pervenuti, niente di niente. Lo zero assoluto".



Mallegni poi critica la gestione della crisi: "Niente ponte provvisorio, niente rampe, niente ponte definitivo. Ci penseremo noi dopo il 21, ma bisogna votare Forza Italia ed i suoi candidati"