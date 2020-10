Lunigiana



A giorni uscirà il terzo romanzo di Davide Baroni: “L’angelo del male-Il risveglio”

venerdì, 23 ottobre 2020, 17:55

di Michela Carlotti

Dopo l'esordio d'autore con il romanzo storico "Exodus" ed il grande successo di “Figli delle stelle - Le origini” con migliaia di copie vendute in tutt'Italia ed anche all’estero, in questi giorni uscirà il terzo romanzo dell'ormai noto scrittore lunigianese Davide Baroni, “L’angelo del male - Il risveglio”.

E' lo stesso autore ad anticiparcene una descrizione rapida, ma avvincente, a partire dall'ambientazione del romanzo in terra di Lunigiana e nella sua misteriosa ed affascinante simbologia: motivo che lega particolarmente quest'opera all'autore, come lui stesso ammette.

Il romanzo vede protagoniste tre studentesse intente a risolvere niente meno che il mistero delle statue stele. Per farlo, dovranno trovare un incunabolo stampato da tal Jacopo da Fivizzano, uno dei primi stampatori al mondo. In questo percorso intrapreso per svelare l’arcano, il romanzo si sviluppa conducendo il lettore entro i tanti comuni lunigianesi che le studentesse si troveranno a visitare con una bussola d'eccezione: il maestro Dante che alla meravigliosa terra di Lunigiana dedicò il Canto VIII del Purgatorio.

"Come si evince dal titolo – dice Davide Baroni - nel libro avrà un ruolo centrale lo scontro tra il Bene e il Male e nella trama troverete una mia ipotesi del perché esiste il male nel mondo: un’ipotesi sorprendete che a me ha donato molta serenità, perché il male può essere sconfitto. Tutto dipende da noi.”

L'autore informa anche i lettori della sorpresa che li attende: "Chi leggerà il libro avrà in mano il primo Vision Book in assoluto. Infatti, attraverso un QR code posto all’interno del libro, il lettore potrà collegarsi al mio blog davidebaroniscrittore.com e andando nella sezione “L’angelo del male” - “Vision Book”, potrà vedere i panorami descritti nel romanzo che sta leggendo, le tradizioni, la storia ed i prodotti tipici della Lunigiana, avendo così la sensazione di accompagnare le protagoniste mentre provano a svelare i misteri della nostra terra, legati all’origine dell’essere umano".

L'ambizione di Baroni è di affascinare al punto di attirare i lettori in Lunigiana e di promuoverne il turismo: "Il progetto è nato da una mia intuizione. Il mio precedente romanzo lo avevo ambientato a Civita di Bagnoregio, un borgo meraviglioso del viterbese. Dopo aver letto il mio libro, centinaia di persone hanno voluto visitarlo".

Baroni ringrazia infine i suoi fan che hanno aderito al “Progetto Lunigiana” inviandogli centinaia di foto relative al nostro territorio e che sono servite al Vision BooK: "Continuate ad inviare foto, perché il Vision Book sarà aggiornato periodicamente. Chi fosse interessato, può inviarle alla mail baronidavide@libero.it o contattando l'autore sui suoi profili Facebook o Instagram.