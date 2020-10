Lunigiana : fivizzano



Cosimo Ferri interviene a sostegno di Serafini contro il sindaco Giannetti che gli ha revocato le deleghe assessoriali

giovedì, 29 ottobre 2020, 17:27

di michela carlotti

“Davvero poco opportuna la decisione del sindaco del Comune di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, di revocare le deleghe all’assessore Diego Serafini in un momento difficile per tutti i territori ed i cittadini”. Questo il commento che arriva dal deputato di Italia Viva, Cosimo Ferri, sulla revoca delle deleghe assessoriali notificata ieri a Diego Sefarini.

Dopo questa scelta del sindaco, subito commentata ieri dal diretto interessato, l’ormai ex assessore Serafini, il termometro politico a Fivizzano si è inevitabilmente scaldato.

“È una mossa da vecchia politica – dice Ferri a sostegno dell’ex assessore in quota al suo stesso partito IV - che dimostra poca attenzione per i problemi veri della gente. Penso che oggi ciascun abitante di Fivizzano sia più interessato a capire come affrontare l’emergenza sanitaria che a seguire i giochetti politici su chi sarà il prossimo assessore del Comune”.

Una decisione criticata non solo in un’ottica politica ma anche a fronte di una situazione emergenziale che vede nel territorio comunale di Fivizzano 68 persone positive al covid, di cui quattro ricoverate al Noa e le altre a domicilio. “I problemi sono tanti – prosegue Cosimo Ferri - dalla gestione dei tamponi, all’attesa dei risultati, alla tracciabilità dei dati, dalle tensioni nei Pronto Soccorso, all’incubo dei posti in terapia intensiva che si riempiono. Mi sarei aspettato un Sindaco concentrato su questi problemi, pronto a segnalare disfunzioni, a chiedere di lavorare insieme di fronte a questa emergenza piuttosto che impegnato a regolare conti politici, per far quadrare nuovi equilibri e prepararsi, liberando una poltrona, al rito intramontabile del manuale Cencelli”.

E Ferri conclude biasimando le motivazioni addotte dal Sindaco per la revoca: “È un suo legittimo diritto, ma davvero di cattivo gusto ed ingiustificate sono le tre pagine di motivazioni offensive del lavoro e dell’impegno profuso da Serafini”. Il deputato IV si riferisce al riferimento del sindaco Giannetti ad una presunta impossibilità di Serafini di garantire una presenza assidua a palazzo.

“Caro Sindaco – conclude Ferri - faccia le sue scelte con un po’ più di coraggio, non dia colpe a chi ha prestato un servizio per la collettività dedicando il proprio tempo, soltanto per nascondere le sue difficoltà nel gestire la macchina amministrativa ed i rapporti con chi le ha permesso di vincere le elezioni poco più di un anno fa. Questo territorio ha bisogno di qualcosa di diverso, di nuova politica, di rispetto, di una gestione dell’emergenza che guardi ai problemi reali che sono purtroppo tanti che incidono sulla salute e sull’economia. Si stanno spegnendo tante attività commerciali, tante storie di artigianato, c’è tanta preoccupazione. Di fronte a queste criticità mi creda la sua e’ una caduta di stile che poteva evitare”

Michela Carlotti