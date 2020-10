Lunigiana



Esercitazione dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano della Stazione di Carrara e Lunigiana

martedì, 13 ottobre 2020, 20:51

Domenica 18 ottobre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano della Stazione di Carrara e Lunigiana si ritroveranno a Campocecina, nella località Gabellaccia per effettuare un’esercitazione di ricerca.

Le operazioni si svolgeranno nei pressi della Dogana della Tecchia (800 m.), dove verrà allestito un campo base dotato di strumentazioni e software dedicati alla ricerca e vedrà il coinvolgimento di due associazioni di protezione civile d Carrara: Alfa Victor, specializzata in comunicazioni radio, e la Pubblica Assistenza di Avenza. Entrambe le associazioni sono dotate di unità cinofile di ricerca, sia da superficie che molecolari.

L’esercitazione sarà preceduta da incontri preliminari didattici, dove verranno esaminati protocolli e strumentazione specifiche della ricerca di persone scomparse.

Verrà simulato un intervento di ricerca di escursionisti dispersi a seguito della perdita di orientamento, fattispecie molto ricorrente soprattutto nell’ambito dell’intervento su cercatori di funghi.

Un evento addestrativo che si inserisce nel flusso di formazione continua e addestramento che coinvolge i volontari del CNSAS durante tutto l’arco dell’anno, indispensabile per il mantenimento di elevati livelli di specializzazione e operatività.