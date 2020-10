Lunigiana : Fivizzano



Forza Italia su rimpasto di giunta: "Solita storia, uno scambio di favori"

venerdì, 30 ottobre 2020, 17:17

di michela carlotti

Sul rimpasto di giunta voluto dal sindaco Gianluigi Giannetti, continuano a fioccare critiche da destra a manca. Il coordinamento comunale fivizzanese di Forza Italia, presieduto da Vittorio Marini, non ha mancato di dire la sua.

“Quando il sindaco toglie la fiducia ad un assessore - è scritto in una nota - in questo caso a Diego Serafini con deleghe importanti come urbanistica, cave e ambiente, peraltro con motivazioni che appaiono semplicemente necessarie ma poco credibili, dimostra la sua debolezza per due motivi: il primo perché ha dimostrato di non sapere scegliere, attribuendo fiducia alla persona sbagliata per inesperienza e incompetenza nell'espletare i compiti a lui delegati. Il secondo perché evidenzia le difficoltà della giunta a svolgere compiutamente la pur semplice amministrazione ordinaria, perché fin qui non c'è niente di nuovo”.

E se l’amministrazione non è all’altezza del ruolo che svolge, è un bel guaio per tutti, parola di Marini: "Però sorge un sospetto perché se il problema è quello di un cambio di qualità, allora con la persona chiamata a sostituirlo, in lista d'attesa da un pò di tempo, a mio parere la giunta non ne guadagna in competenza e autorevolezza politica. La verità e l'interpretazione più corretta è di natura prettamente partitica, è la solita storia, uno scambio di favori e di lotte intestine fra le componenti politiche di maggioranza”.

Senza mai nemmeno nominarla, Marini affonda sul neo assessore che ha preso il posto di Serafini, Giovanna Gia: “Assistiamo ad un ulteriore esempio di opportunismo politico, da parte di un consigliere di minoranza che ambiziosa di potere tradisce gli elettori e passa con la maggioranza, prestandosi ad una operazione di alchimia politica, illudendosi di esserne soggetto attivo e pensante e ne è soltanto lo strumento”.

“Poveri noi e povera Amministrazione di Fivizzano – conclude Marini - Una cara amica con intento ironico commentava: ma esiste un'Amministrazione a Fivizzano? Si, dico io, esiste ma non è all'altezza del compito. Purtroppo”.