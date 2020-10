Lunigiana



Guasto al treno: scolaresca bloccata per oltre tre ore

giovedì, 22 ottobre 2020, 14:02

di Michela Carlotti

È il treno del pendolarismo studentesco di Lunigiana, che carica i ragazzi ad Aulla alle 7.18, li scende a Villafranca alle 7.27 ed a Pontremoli alle 7.41.

Stamani si è verificato un guasto, subito dopo la stazione di Villafranca-Bagnone, che ha costretto la comitiva a restare per oltre tre ore bloccata sul convoglio senza possibilità di scendere.

Il treno si era bloccato in una posizione di pericolo, tra due dirupi che fiancheggiavano i binari, per cui le porte sono rimaste chiuse ed i ragazzi sono stati costretti a restarvi sopra in attesa di soluzioni. Soltanto dopo oltre tre ore è arrivata la locomotiva che ha trainato il convoglio e portato i ragazzi a destinazione.

Gli studenti sono arrivati alla stazione di Pontremoli alle 11:05.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma vicenda è stata motivo di preoccupazione da parte di alcuni genitori che sui social non hanno mancato di esprimere perplessità anche in merito alla praticabilità, in questa particolare situazione, dell’osservanza delle misure di distanziamento sociale tra i ragazzi: fermo restando che i ragazzi erano comunque tenuti a praticarle.