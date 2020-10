Lunigiana



Il progetto pilota dell’Ente Parco Alpi Apuane con Mangia Trekking per un territorio da vivere

mercoledì, 14 ottobre 2020, 19:52

Continua senza sosta, anche in questa fase 3 del Coronavirus, la collaborazione tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane, il Comune di Stazzema e l’associazione dell’Alpinismo Lento. Nell’ambito di un vasto programma di “Cammini tra mare, valli e vette delle montagne”, Mangia Trekking continua a sviluppare quel progetto pilota che vuol evidenziare l’importanza, dal punto di vista territoriale, di disporre attorno ai borghi, di percorsi-passeggiate per tutti. Una naturale maggiore possibilità di promuovere le realtà economiche, connesse con le attività della ricezione turistica. Tra gli elementi di valorizzazione dei luoghi, il sensibile recupero della toponomastica. Così, in questi giorni, nel luogo scelto per realizzare il progetto pilota ( Pomezzana nel Comune di Stazzema ), l’associazione Mangia Trekking, mentre ha operato alla manutenzione dei sentieri (rimozione di piante cadute e pulizia con decespugliatore) , ha provveduto a mettere in opera alcune frecce direzionali su palo. Tali segnali, lavorati artigianalmente, realizzati con alcune doghe di botte dismessa, proveniente dalle cantine delle Cinque Terre, sono arricchiti dalla toponomastica dei luoghi e sistemati su pali di castagno realizzati sul posto, lavorando rami di piante cadute. Della squadra, hanno partecipato all’ultimo intervento Diego Polidori che conduce l’impresa sul territorio, la rinomata sportiva Alessandra Borio, Giorgio Berettieri che realizza la segnaletica, e “l’hiker-mountaineer “ Giuliano Guerri. L’associazione Mangia Trekking, che in collaborazione con gli Enti Parco della montagna, delle valli e del mare, va sviluppando l’iniziativa in diversi luoghi, invita a visitare Pomezzana, per una bella passeggiata in un luogo immerso nella natura, ove a margine del cammino, in diversi “punti”, è possibile degustare prodotti tipici locali di alta qualità..