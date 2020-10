Lunigiana : villafranca lunigiana



In rapida esecuzione i lavori di rifacimento del Palazzo delle Poste e della biblioteca

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:15

di michela carlotti

Si trova nel centro storico di Villafranca, in Piazza San Giovanni, quello che in gergo viene chiamato il “Palazzo delle Poste” che ne accoglie gli uffici al piano terra ed ospita la biblioteca civica comunale al piano superiore.

Quest’ultima era stata chiusa un anno fa a causa di importanti fenomeni di infiltrazioni d’acqua. Situazione che l’amministrazione Bellesi aveva ereditato già al suo primo mandato e che si era aggravata nel tempo fino a determinare la decisione di disporne la chiusura.

E mentre gli uffici postali hanno potuto restare aperti continuando ad erogare i servizi alla popolazione, la biblioteca è rimasta chiusa per l’impossibilità di delocalizzarla in altre sedi di proprietà comunale.

Nel breve termine, però, il palazzo delle poste e della biblioteca potrà essere riconsegnato con vesti interamente nuove ai villafranchesi. Tutto questo, grazie ad un copioso finanziamento regionale ottenuto dal comune di Villafranca attraverso un bando per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, finanziato nell’ambito delle azioni previste dalla programmazione dei fondi comunitari POR FESR 2014-2020.

Il comune aveva prontamente intercettato il bando nel 2018 ed era stato ammesso alla graduatoria ottenendo il finanziamento deliberato dalla giunta regionale nel 2019 per 178.129,00 euro. In aderenza agli obbiettivi di questa tipologia di bandi, che vanno dalle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, al potenziamento del comfort e della salubrità degli ambienti ed al conseguimento di risparmi sui consumi, il progetto prevede oltre all’impermeabilizzazione del tetto, interventi sul sistema di riscaldamento, su interni ed esterni ed il rifacimento della facciata con suo miglioramento anche estetico.

Verranno inoltre effettuati interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche quale offerta aggiuntiva presentata dalla ditta aggiudicataria in sede di gara espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini quali-quantitativi. Nel dettaglio sono previsti una piattaforma elevatrice sul lato della farmacia ed un bagno per persone con disabilità.

Il sindaco Filippo Bellesi ha confermato che i lavori stanno procedendo speditamente con ultimazione prevista entro cinque mesi dall’affidamento avvenuto in estate.