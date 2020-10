Lunigiana



Incidente durante una battuta di caccia al cinghiale: muore quarantenne di Carrara

mercoledì, 21 ottobre 2020, 16:51

di michela carlotti

Non c'è stato niente da fare per il cacciatore quarantenne, Riccardo, abitante a Bonascola di Carrara. Poco dopo le 12 è esploso il colpo di fucile che ha ucciso l'uomo colpendolo alla pancia, mentre si trovava in battuta di caccia al cinghiale con una decina di altre persone di Equi, un paese vicino a Monzone.

Il fatto è avvenuto in località Viano nel Comune di Fivizzano e a sparare inavvertitamente il colpo sarebbe stato un cacciatore più anziano. Sul posto sono intervenuti i militari ed i soccorsi subito allertati dalla comitiva. A nulla purtroppo sono servite le manovre dei sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sono tutt'ora in corso gli accertamenti ed i rilievi tecnici sul posto ad opera del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Massa, mentre il comando dei carabinieri di Fivizzano con la stazione di Monzone stanno interrogando i protagonisti della triste vicenda.