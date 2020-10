Lunigiana



Jacopo Ferri denuncia il sistema Asl-Regione: “In tilt e in ritardo organizzativo su tutto”

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:15

di michela carlotti

Dalla scorsa domenica la Regione Toscana ha messo a disposizione una piattaforma digitale per la prenotazione online dei tamponi e test rapidi per ragazzi in età scolare. La Regione ci aveva anche informati che, oltre al portale di prenotazione, nei drive throught sarebbe stata utilizzata un’App denominata #ascuolainsalute per consentire agli operatori di registrare l’accettazione e l’esecuzione del test direttamente sul posto.

A distanza di appena dieci giorni, il sistema che avrebbe dovuto potenziare la tracciatura dei contagi ed il sistema di protezione, è già andato in tilt. A denunciarlo è Jacopo Ferri: “C’è ancora troppa confusione nelle procedure per accedere ai tamponi. Il sistema regionale della Toscana di prenotazione - proprio adesso, nella fase acuta della seconda ondata - risulta infatti spesso ingolfato! Collegandosi in questi giorni all’apposito sito regionale, molti cittadini nel provare a prenotarsi con tanto di ricetta medica, non stanno trovando disponibilità, neppure in altre province della Toscana”.

Questa nuova denuncia di Ferri, si somma alla precedente che aveva fatto qualche giorno fa: “Tutto questo si aggiunge al già denunciato ritardo circa l’effettiva integrazione dei laboratori privati tra le opzioni direttamente ed autonomamente fruibili dai cittadini. In assenza di regole chiare, peraltro, alcuni centri privati in Toscana stanno comunque eseguono i tamponi, salvo poi farli analizzare in altre regioni da laboratori autorizzati ed indirizzare i casi risultati positivi al rispettivo medico di famiglia”.

Una situazione insostenibile, secondo Ferri “che sembra essere una beffa, oltre che divenire rischiosa, alla luce anche degli sbandierati investimenti che il Governo afferma essere stati fatti in sanità nei mesi di tregua pandemica (qui si fa davvero fatica a vederne anche l’ombra) – prosegue Ferri - La verità è che ci stiamo ritrovando a combattere le medesime pecche del sistema di marzo/aprile, tamponate per quanto possibile solo dall’encomiabile lavoro degli operatori sanitari. C’è solo da sperare che la forza del virus sia minore e che le maggiori informazioni sui farmaci da utilizzare li rendano più efficaci”.

Jacopo Ferri non si ferma solo sulle lacune del sistema regionale di tracciamento del virus ma entra anche nel merito del ritardo nel reclutamento di nuovi operatori sanitari per fronteggiare la cosiddetta “seconda ondata”: “Anche l’ondata di nuove assunzioni annunciata dalla Regione Toscana solo adesso, pare un rimedio certamente utile per quando gli operatori potranno entrare a regime e per il futuro, ma gravemente tardivo”.

A tutto questo, secondo Ferri si devono aggiungere le carenze che permangono nell’eseguire test rapidi a tappeto: “Del drive through a Pontremoli non si hanno ancora notizie” - nonostante i recenti pluri-appelli fatti anche dal sindaco Lucia Baracchini.

Una denuncia che non risparmia alcuna criticità in un momento in cui non c’è evidentemente tempo da perdere. E Jacopo Ferri non tralascia a questione delle ambulanze: “Nel riattivare le ambulanze Covid (1 e 2 sulla Costa) ancora una volta, come a marzo/aprile, per ora non si è pensato a mezzi dedicati anche alla Lunigiana che consentano di ottimizzare il servizio e distribuire le fatiche dei volontari”.

Poi conclude “Questa situazione di crisi del sistema sta nuovamente determinando una allarmante difficoltà nell’accedere ai servizi sanitari ordinari, ospedalieri e non (tagliati o fortemente ridimensionati), con conseguenze in alcuni casi molto pesanti sui cittadini bisognosi di visite, esami, monitoraggi, cicli di cure, interventi e quant’altro”.

Insomma secondo Ferri “Serve subito una svolta organizzativa che sappia rispondere alla gravità del momento”.