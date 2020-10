Lunigiana



La Mille Miglia 2020 passa per la Lunigiana

sabato, 24 ottobre 2020, 18:21

di Michela Carlotti

Nella sua 38^ edizione, la Mille Miglia 2020 è arrivata oggi alla sua terza e penultima tappa che toccherà la Lunigiana.

Il corteo, che ai nastri di partenza ha contato 400 auto d’epoca, è partito giovedì scorso da Brescia ed ha iniziato la sua terza tappa stamani alle 6.30 da Roma per arrivare a Parma stasera alle 21.30 circa.

In questo tragitto, nel pomeriggio entrerà nel territorio di Lunigiana percorrendo la statale 62 della Cisa innestandosi dalla statale 1 di Sarzana in arrivo dal lungomare versiliese.

La polizia stradale di Massa Carrara assisterà il corteo accompagnando il transito dal confine della provincia di Lucca fino a quello di Parma.

Lungo la statale 62, la Mille Miglia toccherà i vari comuni di Lunigiana, da Aulla, Licciana Nardi, Villafranca, Filattiera fino a Pontremoli. In quest’ultmo comune, a Montelungo, ci sarà la prova chilometrica speciale che verrà comunque effettuata a velocità contenuta.

Il traffico resterà aperto con l’unica eccezione del tratto che stasera sarà interessato dalla prova speciale, da Montelugno fino al passo della Cisa.

L’edizione 2020 che, come di consueto avrebbe dovuto essere fatta a maggio ma per l’emergenza covid per la prima volta si è svolta in autunno. Dopo la discesa da Brescia lungo il versante adriatico fino a Roma, la risalita del corteo lungo il versante Tirrenico si concluderà domani con arrivo previsto a Brecia alle 15.30 e successiva cerimonia di premiazione che verrà trasmessa in diretta streaming.