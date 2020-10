La replica senza sconti del sindaco Novoa a Mazzoni

Altri articoli in Lunigiana

venerdì, 2 ottobre 2020, 16:19

Erano in due, entrambi giovani, su un’Apecar che stava transitando lungo via Santa Caterina a Bagnone, quando il ragazzo alla guida ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un ostacolo fermo

giovedì, 1 ottobre 2020, 15:31

Nel recente consiglio comunale, il sindaco Gianluigi Giannetti ha portato in votazione la variazione di bilancio per dare copertura finanziaria all’azzeramento della tassa rifiuti per le attività commerciali chiuse durante il lockdown

giovedì, 1 ottobre 2020, 09:44

Un commento favorevole sul trionfo elettorale di Bellesi a Villafranca, forse fatto soltanto per esprimere vicinanza ed amicizia al collega sindaco, ma che sicuramente è bastato a sollevare il caso

sabato, 26 settembre 2020, 11:12

Un provvedimento improntato alla prudenza – così è stato presentato - a fronte della continua crescita dei contagi su tutto il territorio nazionale ma anche della recente impennata registrata nel limitrofo territorio spezzino

giovedì, 24 settembre 2020, 20:57

“Sono molto soddisfatta per aver dato il mio contributo all’elezione del nuovo presidente della Regione, Eugenio Giani”. Così riferisce il sindaco di Filattiera, candidata nella competizione elettorale appena conclusa per la lista “Sinistra Civica Ecologista” a sostegno di Giani

giovedì, 24 settembre 2020, 16:02

La venerabile Confraternita di Misericordia di Bagnone in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Addolorata Patrona dell’Associazione, organizza per domenica prossima 27 settembre la “Festa della Misericordia”