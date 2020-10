Lunigiana : fivizzano



L'assessore Serafini: "Il sindaco mi ha revocato le deleghe per accontentare il Pd"

mercoledì, 28 ottobre 2020, 19:39

di Michela Carlotti

Diego Serafini, da oggi ex-assessore, ha ricevuto nel pomeriggio di oggi la notifica formale del ritiro delle sue deleghe: "Sono a comunicare che poche ore fa ho ricevuto la notifica da parte del Comune di Fivizzano per la revoca delle mie deleghe da Assessore – scrive in una nota - In un momento del genere, con il Covid che è tornato prepotentemente nelle nostre vite, mi pare assurdo che il Sindaco pensi più ai cambi di giunta che ai veri problemi che ora vivono i nostri cittadini".

Serafini era entrato in consiglio comunale con i civici e senza tessera di partito, alle ultime elezioni comunali del maggio di un anno fa. Recentemente si era avvicinato ad Italia Viva sostenendone la candidata alle regionali, Alice Rossetti. Mossa che non è piaciuta al sindaco né al PD, secondo quanto riferisce Serafini, e che è valsa a penalizzarlo fino al ritiro delle sue deleghe.

Le deleghe assessoriali alle Cave, Ambiente ed Urbanistica, tornano così in possesso del sindaco che dovrà poi decidere a chi riassegnarle. Ma Serafini non ha dubbi e fa il nome di Giovanna Gia.

La revoca formale indirizzata ogi a Serafini è stata preceduta da un preavviso telefonico che risale a venerdi scorso da parte del sindaco Gianluigi Giannetti, ma Serafini conferma che c'erano già state molte avvisaglie.

Da un anno circa, ovvero dopo pochi mesi dalla sua elezione nella lista di Moscatelli, la consigliera di minoranza Giovanna Gia aveva preso le distanze dal suo stesso gruppo per avvinarsi agli amministratori tanto da votarne a favore praticamente ogni ordine del giorno, secondo quanto riferito da Serafini.

Le trattative sarebbero andate avanti per un anno, fino alla recente campagna elettorale in cui la consigliera Gia è apparsa in primissima linea con gli amministratori a sostegno di Giacomo Bugliani.

Subito dopo le elezioni regionali, poi, il segretario comunale del PD, Alberto Putamorsi, ha chiesto pubblicamente un rimpasto di Giunta. "Evidentemente - dice Serafini – per lei è arrivato il tempo di riscuotere il premio".

Lo strappo sarebbe inoltre stato acuito dalle progressive incrinature tra Serafini ed il sindaco riguardo all'accordo sulla riorganizzazione degli uffici del settore urbanistica che avrebbe voluto l'ex assessore ma che non è mai avvenuta.

"Faccio presente – commenta Serafini - che Italia Viva non è mai stata contattata per un'eventuale rimpasto di giunta, come non è stata informata nessun'altra forza politica presente nella coalizione che ha consentito nelle amministrative dell'anno scorso di eleggere Giannetti Sindaco di Fivizzano". Vedremo, dunque, se e come si esprimeranno le altre forze di coalizione che ora si trovano a prendere atto di un avvenuto rimpasto senza essere stati interpellati.

"Tutto questo non toglierà comunque il mio impegno in Consiglio Comunale – conclude Serafini - che continuerà come consigliere nel rispetto dei cittadini che mi hanno votato e per gli interessi del Comune di Fivizzano".