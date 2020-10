Lunigiana



Licciana Nardi, scatta l'allarme a scuola per il Covid ed è polemica

giovedì, 8 ottobre 2020, 20:42

di michela carlotti

Lunedì era stata chiusa un’aula della scuola elementare di Licciana capoluogo a seguito dell’esito del tampone fatto ad un bambino classe 2013 risultato positivo “a bassa carica virale”. Immediatamente erano scattate le relative indagini epidemiologiche sui bambini, 16 in tutto tra compagni di classe e di pulmino, ed il personale scolastico.

Oggi un nuovo caso, sempre in una scuola elementare del comune di Licciana Nardi, nella frazione di Terrarossa. Ma questa volta l’allarme è scattato in modalità anomala, al punto da scatenare forte allarmismo tra i genitori e sollevare molte perplessità. Ma ripercorriamo le tappe.

Suona la campanella e gli alunni entrano regolarmente in classe. A metà mattinata la scuola riceve notizia dell’esito positivo di un tampone effettuato ad una bambina della terza classe elementare: immediatamente l’alunna viene quindi prelevata dalla classe, accompagnata nell’aula covid che ogni plesso deve allestire come previsto dai protocolli sanitari, in attesa che venissero i genitori a prenderla. Contestualmente, sono stati raggiunti telefonicamente tutti gli altri genitori dei compagni di classe della bimba, e convocati d’urgenza per il ritiro dei loro figli dalla scuola. L’intera classe è stata dunque sottoposta a quarantena fino al prossimo 22 ottobre.

Perché la bambina era a scuola e non si trovava a casa in attesa dell’esito del tampone? Questa la domanda che è rimbalzata per tutto il giorno da un telefono ad un altro di genitori seriamente preoccupati per la circostanza evidentemente fuori controllo. E nella preoccupazione, si sa, spesso emerge il lato peggiore dello spirito umano: quello che sputa accuse contro l’altro, tanto più se l’altro è un extracomunitario che aprioristicamente viene accusato di fregarsene delle regole.

Invece no, i genitori non avevano alcuna colpa se non quella di aver seguito le indicazioni evidentemente confuse degli organi preposti. A quanto pare, infatti, il tampone era stato fatto per errore alla bambina sulla scia di quelli effettuati ai compagni di pulmino del primo bambino contagiato. Il presunto errore, che poi è invece servito a individuare la positività della bambina stessa, sarebbe derivato dal fatto che lei non condivideva il pulmino con il primo alunno e quindi non avrebbe dovuto esser sottoposta né a tampone né a quarantena.

Le testimonianze raccolte riferiscono che una volta emerso che la bambina non faceva parte della comitiva da sottoporre alle misure preventive, è stata rimandata normalmente a scuola con tanto di autorizzazione di chi di dovere. Ma intanto il tampone era stato fatto, ed il risultato è arrivato quando lei era in classe.

