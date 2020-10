Licciana Nardi, tsunami si abbatte su una classe messa in quarantena per un caso di Covid a bassa carica virale

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 3 ottobre 2020, 12:30

Ad inizio settembre Fabrizio Cantoni aveva scritto al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ed anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per attenzionare la situazione del Ponte di Albiano

venerdì, 2 ottobre 2020, 16:19

Erano in due, entrambi giovani, su un’Apecar che stava transitando lungo via Santa Caterina a Bagnone, quando il ragazzo alla guida ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un ostacolo fermo

venerdì, 2 ottobre 2020, 13:24

Da Mulazzo il sindaco Novoa, candidato capolista per Italia Viva alle regionali a sostegno del presidente Eugenio Giani, ha espresso le sue congratulazioni al collega sindaco Bellesi per il successo ottenuto alle recenti elezioni amministrative che lo hanno riconfermato sindaco di Villafranca con un risultato travolgente

giovedì, 1 ottobre 2020, 15:31

Nel recente consiglio comunale, il sindaco Gianluigi Giannetti ha portato in votazione la variazione di bilancio per dare copertura finanziaria all’azzeramento della tassa rifiuti per le attività commerciali chiuse durante il lockdown

giovedì, 1 ottobre 2020, 09:44

Un commento favorevole sul trionfo elettorale di Bellesi a Villafranca, forse fatto soltanto per esprimere vicinanza ed amicizia al collega sindaco, ma che sicuramente è bastato a sollevare il caso

sabato, 26 settembre 2020, 11:12

Un provvedimento improntato alla prudenza – così è stato presentato - a fronte della continua crescita dei contagi su tutto il territorio nazionale ma anche della recente impennata registrata nel limitrofo territorio spezzino