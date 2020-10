Lunigiana : villafranca



L'insediamento trionfale di Filippo Bellesi: deleghe per tutti nel nuovo consiglio comunale

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:28

di michela carlotti

Si è svolta venerdì sera a Villafranca la seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale successiva alle elezioni che hanno riconfermato il Sindaco uscente, Filippo Bellesi, e la sua coalizione di centrodestra "Villafranca Libera" alla guida del comune.



"Per la seconda volta ho giurato come Sindaco di Villafranca. E' un grande onore continuare ad amministrare il nostro comune con un consenso così ampio come quello che mi avete concesso, di nuovo. Grazie". Queste le parole scelte dal Sindaco per ringraziare la sua cittadinanza: parole dirette e cariche di emozione per l'attaccamento autentico che Bellesi ha dimostrato al territorio, alla sua gente.



Si è trattato di una vittoria netta, un vero e proprio plebiscito che ha spazzato via ogni velleità amministrativa della lista antagonista "Villafranca Coraggiosa Ecologista Progressista" guidata da Fabrizio Mazzoni: con 1.958 voti contro 811, il 70,71% contro il 29,29% degli elettori hanno scelto Bellesi.



Un risultato oltre ogni previsione, che senza ombra di dubbio sancisce l'affermazione di Bellesi e della sua squadra e la volontà di una cittadinanza che li ha premiati per il buon lavoro svolto al primo mandato iniziato nel 2015 quasi per un soffio. Se allora, infatti, Bellesi aveva vinto per 5 soli voti, ottenendo 1420 voti di lista contro i 1415 dell'ex direttore della Casa della salute, Mario Guastalli, a questo giro lo scarto è stato di 1147 voti di differenza: più del doppio!

La composizione della Giunta è una riconferma dei fedelissimi fiduciari del sindaco, con la sola new-entry rappresentata da Sandro Vannini (200 voti), neo candidato che conquista l'assessorato con delega all'urbanistica, assetto del territorio ed energie rinnovabili.Il più votato è l'assessore uscente, Loris Bernardi (302 voti) che conquista l'incarico di vicesindaco e si vede riconfermate le deleghe assessorali alle attività produttive, ambiete e ciclo rifiuti, trasporti, edilizia residenziale pubblica, Suap, Fiere e mercati.

Riconfermati anche gli assessori Giammarco Simi (147 voti) con delega a Finanze, Bilancio, Tributi, Personale, ed Alice Vietina (109 voti) con delega alla Cultura, pubblica istruzione, valorizzazione e promozione beni ambientali patrimonio storico artistico.

Entrano in consiglio anche Diego Giacopinelli a cui va la Presidenza del Consiglio con delega allo sport, attuazione programma ed anche la delega all'Unione dei Comuni, Antimo Piola consigliere con delega alla protezione civile, caccia e pesca, politiche agricole, servizi alla città, Veronica Galeotti consigliere con delega al sociale e sanità, Chiara Razzoli, consigliere capogruppo con delega alle politiche giovanili, informatizzazione.



Per la minoranza, entrano in consiglio comunale con Fabrizio Mazzoni acnhe Mario Guastalli (169 voti), Emiliano Giusti (72 voti), Alessandro Bronzini (62 voti).