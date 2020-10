Lunigiana



"L'intervento dell'assessore Bianchi contro Idealservice è strumentale"

sabato, 24 ottobre 2020, 11:09

Non è piaciuto l'intervento dell'assessore all'ambiente dell'Unione dei Comuni e sindaco di Fosdinovo, Camilla Bianchi, sui rifiuti e contro l'azienda Idealservice ad alcuni sindaci della Lunigiana e membri dell'unione dei comuni. Riccardo Ballerini, sindaco di Casola, Lucia Baracchini, sindaco di Pontremoli, Filippo Bellesi, sindaco di Villafranca, Renzo Martelloni, sindaco di Villafranca e Matteo Mastrini, sindaco di Tresana hanno infatti ritenuto l'intervento "strumentale".

"Le domande che ci poniamo sono le seguenti: si accorge ora, l'Assessore Bianchi, che Idealservice è un'azienda privata che gestisce, per conto dell'Unione, un servizio pubblico? – hanno tuonato i sindaci - Unione dei Comuni voluta dalla Regione e dal PD che, negli ultimi anni, è stata smembrata privando, della bonifica, utilizzata per creare il Consorzio ed adesso dei rifiuti, per creare Reti Ambiente. Una mancanza di rispetto anche per il suo Presidente, lasciato solo a governare una nave alla deriva".

I sindaci in questione si chiedono pertanto per quale motivo l'assessore Bianchi non abbia mai proferito parola su Idealservice.

"Quale sarebbe il motivo per cui un privato, se lo fa bene, non può gestire un servizio pubblico aggiudicandoselo facendo un'offerta economica conveniente per i cittadini? Noi, quando era necessario, siamo sempre stati critici con Idealservice, ma bisogna anche riconoscere il buon lavoro che è stato fatto. – hanno continuato - In realtà i motivi per cui l'assessore Bianchi oggi si espone sono altri".

Ciò che non viene specificato, secondo i sindaci sopra citati, è che il servizio verrà infatti affidato ad una Società per Azioni: "Quando si parla di azienda pubblica non dice che in realtà il servizio sarà affidato ad una S.p.A, Reti Ambiente, ovvero la Gaia dei rifiuti. – hanno spiegato i sindaci - Una società costituita dalla Regione, una partecipata con un Consiglio di Amministrazione dove siederanno politici indicati dai partiti di governo. Questa è l'idea di pubblico della sinistra toscana e non quella che ha la gente, in buona fede, relativa ad una gestione diretta".

La Regione infatti, secondo i membri dell'Unione dei Comuni, avrebbe avuto tre possibilità: gestire direttamente il servizio senza bisogno di una partecipata oppure mettere il servizio a gara al miglior prezzo affidandolo ad un privato.

"Ha scelto di fare un carrozzone spacciandolo per pubblico esattamente come già fatto per Gaia, in cui i piccoli Comuni come i nastri non conteranno niente. – hanno lamentato - Bisogna anche dire che oggi non ci sono certezze riguardo alla qualità del servizio e soprattutto al prezzo che Reti Ambiente potrà offrire. L'Assessore infatti non dice neanche che, se vorremmo mantenere lo stesso servizio che abbiamo oggi , dovremo pagare di più: in alternativa, per abbassare i costi del servizio, dovremo diminuirlo. Cara assessore Bianchi, ti potevi proprio risparmiare questa uscita: ideologica, sbaglia nei confronti di Idealservice e poco vera rispetto ai fatti che tutti conosciamo e di cui, a breve, vedremo le conseguenze".