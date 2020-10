Lunigiana



Ponte di Albiano, nuovi ostacoli: tutto il disappunto del sindaco

venerdì, 30 ottobre 2020, 19:44

di michela carlotti

E' arrivata per ora solo informalmente ma molto presto perverrà anche formalmente, nei termini previsti dall'iter procedimentale, la pronuncia del consiglio superiore dei lavori pubblici. In essa sono contenute perplessità in ordine alla sicurezza delle rampe provvisorie da installare nelle more della costruzione del nuovo ponte definitivo.

E' il sindaco stesso a darne notizia alla cittadinanza: "Devo esprimere tutto il mio disappunto, ed uso un termine edulcorato, nei confronti di chi, pur potendo, non ha operato in tempi solleciti, rapidi, nell'interesse della comunità di Albiano, di tutto il comune e non solo".

Il sindaco è ormai impaziente, come lo sono tutti: "Posto che da parte di questa amministrazione e da parte mia, ogni soluzione che toglie dall'isolamento Albiano è soluzione ottimamente presa, accettata, accolta, condivisa, le rampe sono parse la soluzione provvisoria migliore a tutti i soggetti interessati" e Valettini cita la popolazione, il comune, l'unione dei comuni, la provincia ed anche la regione Toscana.

"Se i soggetti competenti avessero ritenuto diversamente, avrebbero dovuto dircelo subito e non ora – prosegue il primo cittadino di Aulla - O una soluzione o l'altra andavano intraprese, e se una fosse stata di difficile percorribilità si sarebbe dovuta intraprendere l'altra".

Passano i mesi, dunque, e la misura è colma: "Questo fa parte di quella burocrazia e di quella mancanza di assunzioni di responsabilità che io detesto come tutti i cittadini – ha commentato il sindaco.

Valettini si è anche addentrato nei tecnicismi del provvedimento, precisando che in esso non vi è bocciatura delle rampe, ma una pronuncia di incompetenza del consiglio superiore dei lavori pubblici, in quanto trattasi di opera provvisoria e non definitiva.

A questo punto, di chi è la competenza nel percorso intrapreso? La palla torna al commissario straordinario, nella persona del presidente della regione Toscana Eugenio Giani: sarà suo compito valutare l'attuabilità delle rampe.

Resta per ora confermata da parte di Anas e di tutti gli enti preposti, la conferenza decisoria per il ponte definitivo fissata per il prossimo 13 novembre: ed è questa, al momento, l'unica certezza.