Lunigiana



Ponte di Albiano: “Ora cominciano le piogge, non lasciateci soli”

sabato, 3 ottobre 2020, 12:30

di michela carlotti

Ad inizio settembre aveva scritto al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ed anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per attenzionare la situazione del Ponte di Albiano.

Sono trascorsi i canonici trenta giorni, ovvero il tempo massimo che gli Enti si prendono per rispondere alle istanze di parte, ma la risposta in questo caso non è arrivata. Nemmeno un generico cenno, di quelli che magari dicono tutto e niente ma che almeno servono a far sentire le istituzioni vicine ai cittadini.

Così ha chiesto a noi di tornare sul punto. “Sono Fabrizio Cantoni, nato ad Aulla e residente a Licciana Nardi. Sono un semplice cittadino, andato in pensione da poco dopo aver esercitato 44 anni di attività come commerciante benzinaio e mi sono sentito in dovere di scrivere questa lettera, perché qui siamo molto preoccupati”.

L’8 aprile scorso è crollato il Ponte di Albiano. Non ci sono stati morti, solo due feriti: circostanza probabilmente favorita dal lockdown che almeno questo di buono ha portato. Trascorsi mesi senza vedere almeno l’inizio dei lavori, il traffico resta ancora interdetto e le macerie riposano tutt’ora lì dove sono crollate, sul letto del fiume Magra.

“In questi mesi – prosegue Cantoni nella sua nota - ci sono stati tanti dibattiti, sono venuti tanti politici anche in occasione della recente campagna elettorale per le regionali, ma nulla è stato risolto. Ora cominciano le piogge e siamo tutti molto in apprensione”.

Cantoni, da esperto commerciante ha ben presente, e non evita di esporle, le conseguenze che possono derivare alle attività commerciali da questa situazione: “Ci sono le attività artigianali, commerciali, industriali che non possono sostenere a lungo le criticità derivanti dall’interruzione del principale collegamento tra la val di magra e la lunigiana. Sono attività che hanno già subito e continuano a subire le difficoltà economiche derivanti dalle restrizioni dell’emergenza nazionale. Non vanno lasciate sole”.

Una nota semplice ed accorata, dunque, con cui Cantoni ha voluto dare il suo personale contributo ad una questione che brucia sulla pelle degli Albianesi, unendosi ad un ideale appello che dovrebbe essere fatto all’unisono, con il primo cittadino di Aulla e senza strumentalizzazioni, da tutta la comunità civile e politica lunigianese che non può accettare di restare inascoltata a lungo.