Lunigiana



Sbalzato fuori dall’Apecar dopo scontro: grave un giovane

venerdì, 2 ottobre 2020, 16:19

di vinicia tesconi

Erano in due, entrambi giovani, su un’Apecar che stava transitando lungo via Santa Caterina a Bagnone, quando il ragazzo alla guida ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un ostacolo fermo. Nell’urto uno dei due giovani è stato sbalzato fuori dall’Ape ed è piombato pesantemente sull’asfalto riportando un forte trauma cranico facciale.



Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso e per il ragazzo caduto sulla carreggiata è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Il giovane è stato portato in codice rosso, anche se ancora cosciente, all’ospedale di Cisanello a Pisa. L’altro occupante dell’Apecar è invece stato portato al Pronto Soccorso di Pontremoli in codice giallo.



Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’incidente sulla quale indagano i carabinieri che hanno richiesto l’esame dell’alcol test per il giovane alla guida.