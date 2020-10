Lunigiana



Scontro a distanza tra Mazzoni e Novoa: l'intervento dirimente del 'gigante' Bellesi

giovedì, 1 ottobre 2020, 09:44

di michela carlotti

Un commento favorevole sul trionfo elettorale di Bellesi a Villafranca, forse fatto soltanto per esprimere vicinanza ed amicizia al collega sindaco, ma che sicuramente è bastato a sollevare il caso. “Quella presentata a Villafranca era una lista civica, non vedo perché Italia Viva non possa venire coinvolta”.

Parole di Claudio Novoa, sindaco di Mulazzo e capolista di Italia Viva alle recenti elezioni regionali, per commentare il risultato eclatante del centrodestra nel vicino comune di Villafranca dove le amministrative, che si sono svolte in concomitanza con le regionali, hanno condotto ad una conferma pressoché plebiscitaria del sindaco uscente Filippo Bellesi.

Questo il casus belli che ha scatenato la reazione del consigliere di minoranza di Pontremoli, l’avvocato Francesco Mazzoni che, al di là di quanto possa immediatamente apparire, non casca a sproposito ed anzi viene pronunciato da chi proprio alle recenti regionali “ci ha messo del suo”: Mazzoni ha, infatti, senz’altro contribuito al successo elettorale della consorte Elisabetta Sordi, candidata per il Pd a sostegno del neo-presidente eletto in Regione, Eugenio Giani.

Oltretutto la Sordi ha conquistato un indiscutibile peso politico, guadagnando il quarto posto nella classifica dei candidati più votati di tutta la provincia e doppiando abbondantemente il risultato di Novoa.

Secondo Mazzoni: “La posizione di Novoa pone un problema politico” - e prosegue: “Sono tanti i motivi per i quali sono legato a Mulazzo. Per questo non posso far finta di niente di fronte alle incomprensibili dichiarazioni con le quali il Sindaco Novoa dice di aver appoggiato, con il suo partito Italia Viva, Filippo Bellesi e il centro destra”.

Un duro j’accuse, dunque, con cui Mazzoni intepreta le dichiarazioni di Novoa e solleva un problema di credibilità della maggioranza e dell’amministrazione comunale di Mulazzo: “I primi a cui Novoa manca di rispetto sono i consiglieri di maggioranza, gli assessori e il Partito Democratico di Mulazzo. I suoi compagni di viaggio non avevano detto una parola sul suo passaggio a Italia Viva, così dimostrando grande serietà e maturità politica – prosegue Mazzoni - “È una mancanza di rispetto per quella comunità politica alla quale Novoa deve tutto e grazie alla quale, peraltro, oggi è sindaco di Mulazzo, al secondo mandato, dopo dieci anni in cui è stato vicesindaco del Comune, sempre nel centrosinistra”.

Mazzoni tiene a precisare che il suo non è affatto un giudizio morale sulle scelte politiche e personali di Novoa: “Tutto legittimo ma adesso Novoa affronti le conseguenze e pensi a costruirsi la sua nuova strada nel centro destra”.

Abbiamo provato invano a rintracciare telefonicamente il sindaco Novoa per avere un suo eventuale chiarimento. Ha, invece, prontamente risposto il sindaco Bellesi: “Io non ho mai fatto accordi con nessun partito. Se poi Novoa, come altri, hanno deciso per quanto riguarda Villafranca di orientarsi verso la mia lista, lo hanno fatto liberamente”. Molto serenamente e con autentica soddisfazione Bellesi ha poi ricordato il risultato storico che lo terrà in sella per i prossimi, ulteriori, cinque anni: ”Al di là di tutto, i risultati parlano chiari: col 70,71% di voti si è trattato quasi di un plebiscito”.