Lunigiana



sabato, 24 ottobre 2020, 18:25

di michela carlotti

Si è spenta stamani Elisabetta Tipo, suocera del sindaco di Podenzana, Marco Pinelli.

Si trovava a casa, circondata dall’affetto della sua famiglia che non l’ha mai lasciata sola nel lunghissimo supplizio della malattia oncologica che l’ha stroncata all’età di 61 anni.

Lascia il marito Domenico, le figlie Michela, Elisa e Carlotta ed i suoi sei cari nipoti Pietro, Tommaso, Giacomo, Vera, Sebastiano e Francesco.

L’Amministrazione comunale ha comunicato così il suo cordoglio:

“La comunità di Podenzana piange la scomparsa di Elisabetta. Ci lascia una donna forte, che nel suo ruolo di Direttrice dell'ufficio postale di Podenzana e Montedivalli, per tanti anni ha saputo essere, con la sua gentilezza, educazione e comprensione un punto di riferimento per tutti noi. Se n’è andata dopo una lunga malattia, "avvolta" dall’amore delle adorate figlie Michela, Elisa e Carlotta, dal marito Domenico e dei suoi amati 6 nipoti Pietro, Tommaso, Giacomo, Vera, Sebastiano e Francesco. Il nostro forte abbraccio è soprattutto per loro! Ed un pensiero speciale è rivolto al nostro Sindaco, sicuri che riuscirà a sostenere la propria famiglia, con la stessa forza con la quale ha sostenuto la nostra comunità in tutti questi mesi difficili”

Lunedì alle 15:00 verrà celebrata la cerimonia funebre nel rispetto delle misure anticovid presso la chiesa parrocchiale di Podenzana.