Tari azzerata per attività commerciali, minoranza incalza: “L’applauso va fatto ai cittadini”

giovedì, 1 ottobre 2020, 15:31

di Michela Carlotti

Nel recente consiglio comunale, il sindaco Gianluigi Giannetti ha portato in votazione la variazione di bilancio per dare copertura finanziaria all’azzeramento della tassa rifiuti per le attività commerciali chiuse durante il lockdown.

Una manovra che ammonta a 128.000,00 euro di mancati introiti che verranno coperti con entrate correnti a carico del bilancio dell’Ente.

Una bella notizia, certamente, per un settore qual’è il commercio che anche in terra di Lunigiana ha subito una dura contrazione a causa del covid-19.

Ma a Fivizzano non ci si ferma: oltre all’azzeramento della Tari per le attività commerciali, il sindaco non ha voluto dimenticare le tante famiglie che hanno a loro volta faticato ad arrivare a fine mese per l’impossibilità di proseguire a vario titolo l’attività lavorativa. Così Giannetti ha aumentato il fondo sociale per dare copertura alla Tari per le famiglie più bisognose, portandolo da 5.000,00 a 13.000,00 euro. Il sindaco ha, inoltre, scelto di rinunciare ad applicare i conguagli derivanti dal nuovo metodo di calcolo della TARI determinato dall’Autorithy indipendente Arera che da quest’anno fissa i parametri per il piano economico finanziario dei comuni e su tale base vengono definite le tariffe Tari per le utenze domestiche e non domestiche.

Ma la minoranza non ci sta. Il consigliere Alessandro Domenichelli del gruppo “Alternativa per il Futuro” ci ha rilasciato un’ intervista a cui ha esordito proprio contro il metodo-ARERA: “Quando il bene pubblico viene usato per il bene di pochi, vuol dire che siamo andati oltre il consentito. Acqua e rifiuti rappresentano una ricchezza che dev’essere utilizzata per la collettività: certi poltronifici come Arera, invece, allontanano i servizi dalle comunità”. Nel merito del bilancio, Domenichelli lo ha definito un previsionale garantista, che si autotutela e nulla più. “Le tariffe sono uguali, l’aliquota Imu è al massimo: l’applauso non va fatto al sindaco ma ai cittadini che qui a Fivizzano pagano da anni le aliquote massime”.