Lunigiana



Tra allerte e ricordi, ottobre spaventa la Lunigiana: Mastrini bussa al Consorzio di Bonifica

sabato, 10 ottobre 2020, 15:46

di michela carlotti

Il precedente fine settimana è trascorso all'insegna dell'allerta meteo arancio. Ogni allerta, soprattutto in questo periodo dell'anno, qui in Lunigiana è particolarmente angosciante perché inevitabilmente richiama alla memoria il ricordo mai spento dell'alluvione dell'ottobre 2001.

Dopo la breve rimonta anticiclonica dei giorni scorsi, come direbbero gli esperti per indicare la graduale attenuazione del maltempo, in questo fine settimana ci attende un nuovo peggioramento: a questo giro, colpa di una perturbazione in arrivo dalla Penisola Scandinava accompagnata da aria fredda e temperature in diminuzione. Ma almeno non sono previste allerte.

"La legge ci obbliga, ogniqualvolta sono previste avverse condizioni meteo, a diramare le relative allerte. E' un obbligo stabilito dalle norme in materia di Protezione Civile, ma questo non assolve nessuno dal compiere, al massimo, il proprio dovere". E' quanto sostiene Matteo Mastrini, sindaco del comune di Tresana con delega alla protezione civile presso l'Unione dei Comuni, nonché campione di preferenze alle recenti elezioni regionali che lo hanno impegnato al fianco della Ceccardi.

In buona sostanza, a fronte dei numerosi disastri che nel tempo si sono verificati ovunque, con alluvioni, frane, esondazioni e chi più ne ha più ne metta, a causa dell'incuria recidiva verso il territorio e l'ambiente, il legislatore è intervenuto a metterci una pezza a maggior tutela degli Enti responsabili, altrimenti universalmente imputabili ad ogni danno più o meno ingente a persone e cose. Il principio è quello dell"uomo avvisato, mezzo salvato": arriva l'allerta, te l'ho detto e con questo sei avvisato!

Ma Mastrini, uomo politico che ci ha abituati alla sua schiettezza, non ci sta e chiama in causa le responsabilià che ciascuno dovrebbe assumere in proporzione alle competenze che lo impegnano ed ai ruoli cui è preposto. Ovvero: non basta avvisare, ma occorre anche garantire le giuste condizioni per le specifiche tutele. Così dalla sua pagina social ha lanciato un duro affondo al Consorzio di bonifica: a partire dalla carente esecuzione della manutenzione ordinaria per la tutela della sicurezza ambientale, alla dubbia legittimità del tributo che i cittadini pagano.

"Prima di tutto i nostri corsi d'acqua, nella maggior parte dei casi non sono nelle condizioni migliori per affrontare le piogge torrenziali e quindi bisogna lavorare per tenerli puliti" – scrive Mastrini - "Ogni anno si segnalano gli interventi di manutenzione ordinaria al Consorzio di Bonifica che tuttavia risponde spesso di poterne effettuare solo una parte per carenza di risorse". Ma non è tutto: "E' evidente che il funzionamento dei Consorzi non garantisca quanto necessario in termini di prevenzione e che probabilmente il tributo, così com'è stabilito, non sia neanche legittimo come dicono sentenze in altre regioni". Mastrini conclude poi con un appello: "Penso quindi che occorra una legge regionale di modifica dei Consorzi, che ridisegni la funzione della bonifica perché un tributo, se non determina un beneficio, non è dovuto".

Chapeau! Vedremo se qualcuno risponderà all'appello.