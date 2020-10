Lunigiana



Una conferenza a 100 anni dal violento terremoto del 1920

venerdì, 9 ottobre 2020, 12:01

E' dedicata al violento terremoto del settembre del 1920 e al rischio sismico nelle stesse aree allora colpite, la Giornata mondiale per la riduzione dei disastri naturali, che si celebra il 13 ottobre di ogni anno. In realtà il Parco/Geoparco aveva pianificato diverse iniziative per ricordare il terremoto del 1920, proprio nella data del suo anniversario, il 7 settembre. Purtroppo, le misure di contrasto all'epidemia da Covid-19 hanno suggerito uno slittamento del programma ai prossimi mesi e fino a tutto il 2021.

Quella delle 7 e 56 minuti del 7 settembre 1920, fu una violentissima scossa, mai registrata in tempi storici negli stessi luoghi. Colpì la Toscana nord-occidentale per una superficie di circa 160 kmq, più precisamente lungo una fascia di territorio compresa tra le Alpi Apuane e l'Appennino settentrionale. Castelnuovo di Garfagnana, Pieve Fosciana, Camporgiano, Villa Collemandina, Piazza al Serchio, Minucciano, Casola in Lunigiana e Fivizzano furono tra i centri abitati più colpiti, con un bilancio ufficiale di 171 morti e 650 feriti. La scossa principale venne allora stimata al X grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg presso l'epicentro del sisma a Villa Collemandina nell'Alta Garfagnana. Si trattò di un evento limite per intensità ed effetti distruttivi, la cui magnitudo è oggi stimata a 6.5 della scala Richter.

In occasione della Giornata mondiale per la riduzione dei disastri naturali il 13 ottobre alle ore 15,30 a Palazzo Rossetti, sede del Parco si terrà la conferenza di Carlo Meletti, direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sezione di Pisa su "L'evento sismico del 1920 in Garfagnana e in Lunigiana. Dal passato una lezione sulla difesa dai terremoti". La conferenza è disponibile anche in streaming utilizzando la piattaforma gotomeeting utilizzando il codice numerico (858-743-861) se si decide di non istallare la app.

L'iniziativa rientra nell'intensa attività che vede il Parco/Geoparco da anni impegnato a coltivare la memoria di eventi distruttivi del passato per contribuire a creare comunità più resilienti che possiedano conoscenze e competenze utili per rispondere efficacemente ai diversi potenziali pericoli geologici dell'area: terremoti, alluvioni e frane. Tale strategia di approccio educativo ai disastri naturali è condivisa e sostenuta dall'International Geoscience and Geoparks Programme dell'UNESCO, a cui l'Ente partecipa in modo attivo.