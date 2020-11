Lunigiana



Cade nella sua abitazione: grave un sessantenne in Lunigiana

sabato, 28 novembre 2020, 18:00

Una banale caduta all’interno della sua abitazione ha determinato conseguenze piuttosto serie per un sessantenne residente nel comune di Fivizzano in Lunigiana. L’uomo ha riportato un forte trauma alla schiena per il quale è stato necessario attivare l’elisoccorso Pegaso. Sul luogo dell’infortunio sono giunte l’ambulanza del Punto di Emergenza Territoriale di Fivizzano e quella della Croce Bianca di Casola che hanno provveduto a trasportare il sessantenne alla più vicina zona in cui l’elicottero Pegaso ha potuto atterrare e raccogliere il ferito.