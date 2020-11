Lunigiana



Cisl: "Le dispute politiche non ci appassionano, perché in mezzo ci sono i malati covid. Serve condivisione"

lunedì, 16 novembre 2020, 15:18

di Michela Carlotti

“Centro destra contro centro sinistra e viceversa. Costa contro Lunigiana e viceversa. Non ci appassionano queste dispute perché nel mezzo ci stanno le persone malate di covid e le persone deputate ad accudire i malati di covid e non solo. Dobbiamo trovare una convergenza tra politica, sindacati e azienda”.

Con queste parole il segretario Cisl FP Toscana, Enzo Mastorci, torna sull’urgenza sanità, giudicandone centrale il problema della carenza del personale.

“Il problema parte da lontano con il blocco del turn over del 2018 dove tutte le ASL si sono indebolite di unità – spiega Mastorci, facendo una fotografia molto ben dettagliata della situazione dei servizi sanitari e di come si sono trovati, alla partenza, a dover affrontare l’emergenza covid.

“Già nel corso del 2019 la carenza del personale ha cominciato a farsi sentire al punto che come Organizzazioni Sindacali non abbiamo potuto sottoscrivere l’accordo per le ferie estive ed anzi ci ha visto contrapposti di fronte al Prefetto di Pisa deputato a dirimere lo stato di agitazione. L’accordo non si fece e la Azienda provvide ad una sessantina assunzioni, il minimo necessario per garantire le ferie estive obbligatorie. Le nuove risorse umane arrivarono tardi e in forze ridotte. Questo è il dato di partenza in cui i servizi sanitari sono stati aggrediti dalla prima ondata del Covid”.

“Nel 2019 ci fu una lunga vertenza con la ASL Toscana Nord Ovest – prosegue Mastorci - poiché avevamo con forza dimostrato la mancanza di personale. La carenza di personale era talmente grave che non ha consentito alla Azienda sanitaria di predisporre il piano ferie estivo. Quella vertenza si chiuse dopo la dichiarazione dello stato di agitazione con la assunzione di personale a tempo determinato. Il blocco completo del turnover portò ad evidenziare uno stato di sofferenza del personale sanitario pre-esistente”.

Da questa situazione di partenza, il segretario puntualizza che a parere della CISL FP il problema dei posti letto parte dal problema ci carenza del personale.

“E’ pur vero che la ASL Nordovest ha implementato le assunzioni in concomitanza con la prima ondata della pandemia Covid - spiega Mastorci. “Dal 1 gennaio fino ad arrivare ad oggi, sono state assunte 1476 persone divise tra le varie professioni ed i numeri maggiori sono rappresentati dai 307 dirigenti medici, dai 645 infermieri e dai 294 OSS oltre alle altre professioni (amministrativi, assistenti sociali, ostetriche, tecnici ecc.) con numeri minimali”.

Però, non è tutto oro quel che luccica e questo numero di assunzioni va confrontato con un altro dato: “Nel contempo però hanno cessato il servizio circa 890 professionisti – spiega infatti Mastorci - per cui il saldo positivo delle assunzioni aggiornato al 10 novembre è di 578 unità lavorative suddivise tra le varie professioni sanitarie e amministrative quindi pari al 4,11% degli attuali 14.057 dipendenti di tutta la ASL Nord Ovest”.

Alla luce di tutto questo, secondo il segretario Cisl: “E’ impensabile che medici, tecnici, infermieri ed OSS possano reggere questa nuova ondata di Covid dopo l’enorme sforzo patito nella primavera scorsa con lo svilupparsi progressivo della pandemia ed ora il problema della carenza del personale viene è stato drammaticamente messo a nudo”.

A ciò si aggiunga che, come riferisce Mastorci: “Ad oggi ben 112 dipendenti sono in infortunio per aver contratto il virus e purtroppo i numeri sono in aumento. Tutto il carico lavorativo, psicologico ed emotivo ricade sul personale attualmente in servizio costretto a saltare i riposi, a raddoppiare i turni, a supportare il personale delle RSA private, ormai a loro volta allo stremo delle proprie forze e in grande difficoltà”.

E poi ancora: ”Le operatrici del territorio non sono state adeguatamente potenziate, idem le USCA che sono troppo poche e assolutamente insufficienti per una efficace che rete territoriale. Forti difficoltà le registriamo nel dipartimento di igiene e prevenzione che non è stata adeguatamente rafforzata così come i laboratori che stanno accumulando ritardi di 7-10 giorni”.

In questa situazione, le conversioni in atto dei reparti covid nei presidi sanitari lunigianesi secondo Mastorci “Producono un enorme sovraccarico di lavoro e stress sulle professioni sanitarie”.

Pertanto: “Come CISL FP riteniamo che il vero tema della discussione debba vertere su questo argomento, cioè la carenza poiché il personale già spremuto nella primavera scorsa è ormai stremato dalla seconda ondata della pandemia”.

A fronte di questa complessa situazione, ecco le richieste della Cisl: “Chiediamo in primis alla direzione ASL Toscana Nord Ovest un coinvolgimento diretto delle organizzazioni sindacali e soprattutto un coinvolgimento concreto delle operatrici e operatori per fare sinergia, poiché non tollereremo atteggiamenti riprensivi da parte della dirigenza verso il personale già fortemente provato che invece necessita di supporto tecnico, informativo e psicologico”.

“Inoltre -prosegue Mastorci - riteniamo urgente ed indifferibile un tavolo congiunto per conoscere esattamente quali sono le prospettive organizzative della direzione aziendale”.

A conclusione, il segrettario Cisl commenta: “Il problema non ci pare sia Lunigiana si o Lunigiana no. Il problema ci pare sia legato all’impossibilità attuale di aprire i nuovi posti letto al vecchio ospedale di Massa, come i nuovi posti letto al Monoblocco di Carrara, a causa di mancanza del personale e il problema ci pare quello di aver delegato alle strutture private (ndr Fondazione Don Gnocchi a Fivizzano ) la sanità pubblica. Serve chiarezza e condivisione”.