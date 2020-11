Lunigiana



Clamoroso: sugli ospedali lunigianesi anche il Pd chiede di invertire subito la rotta

domenica, 29 novembre 2020, 19:14

di Michela Carlotti

La contrarietà alla scelta della direzione aziendale Usl Toscana Nord Ovest di convertire in medicina-covid i reparti ospedalieri di Lunigiana è ormai pressoché unanime.

Dopo la presa di posizione dei sindaci di centro-destra, di alcune organizzazioni sindacali e comitati civici, per non parlare dei fratelli Cosimo e Jacopo Ferri rispettivamente dalle fila di Italia Viva e Forza Italia, è di ora la notizia di una sorprendente presa di posizione anche da parte della segreteria provinciale del partito democratico.

Riunitasi d'urgenza ieri sera, oggi si è ufficialmente espressa la segreteria Pd presieduta da Enzo Manenti (in foto) e che conta tra i suoi membri anche figure sanitarie di primo livello che hanno discusso con competenza la delicata situazione nella sessione convocata d'urgenza ieri sera.

"La prima ondata che ci colpì a primavera fu ben gestita e tanti furono i meriti della sanità territoriale. Tuttavia – afferma la segreteria - da ottobre il Covid si è riproposto ancor più aggressivo e contagiante, portando numeri di forte impatto in tutta la regione, ma soprattutto nella nostra provincia e, purtroppo, la Toscana si trova ancora in zona-rossa".

"In questa situazione – prosegue il Pd provinciale - l'azienda sanitaria nord-ovest ha compiuto scelte in autonomia, difficili e dolorose, che non hanno coinvolto le istituzioni locali, certamente dettate dalla veloce saturazione dei posti letto e delle aree-Covid".

L'opposizione pontremolese guidata dal capogruppo Francesco Mazzoni e che all'unanimità con la maggioranza consigliare di centro-destra ha fin da subito espresso contrarietà alla conversione covid della medicina di Pontremoli, evidentemente ha fatto da apripista.

"Come espresso anche dal Pd di Pontremoli – ha dichiarato infatti la segreteria provinciale - è oggettivo che l'ospedale locale offre delle criticità e dei pericoli alla gestione di pazienti Covid e crediamo che sia necessario rivedere tale scelta appena possibile".

Il Pd conclude così: "L'emergenza che stiamo vivendo ci mostra la fragilità dell'essere umano e della società che ha costruito, ci obbliga a ripensare il nostro modo di vivere, ci impone restrizioni che mai avremmo voluto, ci insegna che in politica non è giusto cavalcare l'onda del dissenso per qualche consenso ma che si devono offrire soluzioni e alternative in modo costruttivo senza perdere la propria identità".

Dunque se sbagliare è umano, ammettere i propri errori è un atto di grande responsabilità: "Con questo stato d'animo – dichiara infine il Pd provinciale - cercheremo un dialogo sempre maggiore con le autorità sanitarie e politiche per offrire il nostro contributo con l'unico scopo di migliorare il futuro di tutti noi".