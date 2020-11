Lunigiana



Comano punta sull'agricoltura sociale: Lunigreenfarm

martedì, 3 novembre 2020, 19:26

di michela carlotti

Una rete di partner per un progetto che pone al centro la montagna e le sue risorse. Soggetto promotore l'associazione "Polisportiva San Giorgio" di Comano e capofila la società agricola "Bambuseto Il Chioso" di Andrei Ovidiu Vasile e Giubbani Francesca, per aderire al bando "Coltiviamo agricoltura sociale" di Confagricoltura arrivato alla sua quinta edizione.



Si tratta di un bando di concorso nazionale a favore di iniziative innovative di agricoltura sociale per la valorizzazione ed il rilancio degli effetti benefici che le attività agricole realizzano per le comunità e per chi chi vive nelle zone rurali.



Ce ne da notizia il vicesindaco di Comano, Francesco Fedele, con delega al turismo e prodotti locali: "La montagna diventerà protagonista, ancora di più, dopo la grande emergenza da coronavirus" – dice Fedele, che di fatto è stato il supervisore di questo articolato ed ambizioso progetto – "Il progetto ha proprio lo scopo di far conoscere tutte le ricchezze del nostro territorio".



Il progetto "Lunigreenfarm" fa particolare riferimento alla solidarietà tra generazioni: si parte dalla collaudata "Estate Bambini" della Polisportiva San Giorgio, ma totalmente rivoluzionata, e la si colloca entro il bambuseto considerato come piantagione nuova a vantaggio della biodiversità contro i cambiamenti climatici, e si fa rete intergenerazionale con il coinvolgimento delle tre case di riposo di Comano e delle aziende agricole di tre diversi territori comunali: Comano, Bagnone e Licciana Nardi.



"In questo progetto sono rappresentati ben tre comuni" – ha commentato con soddisfazione il vicesindaco Fedele. Partecipano infatti come partner, l'azienda agricola "Borgo Antico" di Barbara Maffei nel comune di Licciana Nardi, "La Greciola" di Aquilecchi Lisa nel comune di Bagnone, l'agriturismo "I Chiosi" di Michele Ricci e Maurelli Marco nel comune di Comano. Aderiscono anche la cooperativa sociale "La Quercia società cooperativa sociale onlus" e le tre residenze sanitarie assistenziali presenti a Comano: Villa Serena, Villa Verde e Villa Lory.

In palio ci sono 40.000 mila euro per i primi tre classificati. Oltre al premio in denaro, ai tre progetti vincitori sarà anche assegnata una borsa di studio per la frequenza alla sesta edizione del Master di Agricoltura Sociale presso l'Università di Roma Tor Vergata.



Le votazioni sono line: Lunigreenfarm deve arrivare almeno entro i primi trenta progetti sui complessivi quarantacinque e poi una Commissione selezionerà i tre vincitori. Per votare, basta registrarsi sul sito, ricevere la conferma via mail e cliccare su Lunigreenfarm.



https://www.coltiviamoagricolturasociale.it/guida-alla-votazione/