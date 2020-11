Lunigiana



Comitato SOS Salute Lunigiana: "Il problema è la carenza di personale"

domenica, 15 novembre 2020, 19:05

Nella bagarre politica che è esplosa all’indomani della conversione di alcuni reparti delle strutture ospedaliere lunigianesi in medicina-covid, il Comitato Sos Salute Lunigiana ha ritenuto di intervenire, per la seconda volta in una settimana, per evidenziare il reale problema sul quale varie parti politiche sembrano invece glissare.

E’ tutto focalizzato sulla corsa ai posti letto, sulle strutture in cui allestirli ma ci si dimentica (o si fa finta) che alla base di tutto c’è carenza di personale.

“Creare posti letto qua e là per evitare il collasso e l'ulteriore passaggio in zona rossa: questa sembra la soluzione adottata da molte regioni, non solo in Toscana. Ma altre realtà – prosegue il comitato – come la zona di costa della nostra provincia, hanno un sistema viario e di infrastrutture più ampio e diversificato tale da permettere un’accessibilità al sistema sanitario nel suo complesso, sia per i pazienti covid che per quelli no-covid”.

Considerato questo vantaggio strutturale degli ospedali di costa ed anche la loro organizzazione per la gestione di emergenze importanti “A conti fatti, se ti ammali in Lunigiana, rischi di più, covid e non!” ha commentato il comitato.

“Nessuno respinge a priori la necessità di fornire assistenza agli ammalati lunigianesi covid e no-covid. Il problema è insolubile dal punto di vista organico (personale dedicato). Problema che – secondo il comitato - si affronta sempre togliendo la disponibilità agli ammalati in generale”.

“In questi mesi – prosegue - tutti lo abbiamo constatato, si è sostenuto un ritmo lavorativo frenetico per recuperare le liste di attesa e fornire i servizi sospesi all'inizio della emergenza covid in primavera”.

Il comitato lancia quindi una stoccata finale: “Rimaniamo stupiti da un intervento a posteriori di esponenti politici che fino a pochi giorni fa non avevano nemmeno idea di ciò che stava accadendo ed erano rimasti in religioso silenzio in attesa delle direttive di partito”.

M.C.