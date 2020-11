Lunigiana



Comune di Villafranca: dal 25 novembre un libro on-line contro la violenza sulle donne

martedì, 24 novembre 2020, 20:52

di michela carlotti

Dal 25 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il comune di Villafranca renderà disponibile una raccolta in formato pdf consultabile in ogni momento sul sito istituzionale.

"Si tratta di un progetto che la nostra amministrazione ha ideato e realizzato per dare un contributo fruibile a tutti e che rimanga nel tempo, al fine di promuovere e sensibilizzare una cultura di parità che porti verso un percorso di cambiamento nell’educazione alla dignità della vita" – ha spiegato l'assessore alla cultura, Alice Vietina.

I dati nazionali hanno purtroppo confermato un trend crescente di violenze condotte sulle donne dai loro aguzzini durante il lockdown e allora è più che mai importante combattere con ogni tentativo contro questa piaga sociale.

"Avremmo voluto condividere un momento di riflessione con i cittadini – ha detto la Vietina - in particolar modo con i nostri studenti, per diffondere e difendere la cultura del rispetto invitando delle professioniste a parlare di come, tutti insieme, possiamo rispondere alla violenza sulle donne, ma purtroppo il covid non ce lo ha permesso. Ecco allora che abbiamo chiesto a queste professioniste, di rispondere per noi alle domande che si pone chi entra a contatto con la violenza di genere".

Laura Battaglia, psicologa e operatrice socio educativa, Veronica Galeotti, infermiera e consigliera alla Sanità e al Sociale di Villafranca, Silvia Musso, avvocata, Rosanna Vallelonga, direttrice della Società del Salute, Angela Simonelli, assistente sociale e referente territoriale del Codice Rosa, Chiara Razzoli, consigliera alle Politiche giovanili di Villafranca: sono queste le professioniste che hanno collaborato al progetto "Donne, splendide professioniste e care amiche" come ha detto l'assessore Vietina ringraziandole.

"Sia attraverso la grafica che il contenuto del libretto – ha commentato la Vietina - abbiamo deciso di trasmettere un messaggio di solidarietà e speranza, perché vogliamo che sia chiaro a tutte le donne che non sono sole e che c'è una rete di aiuti e persone pronti a tendere loro una mano, come il Centro Donna Lunigiana con i suoi progetti, a cui abbiamo dedicato una sezione".

L'assessore non ha mancato di ricordare l'impegno svolto negli anni scorsi dalle tante associazioni del territorio che si sono impegnate per sensibilizzare gli abitanti della Lunigiana riguardo al tema della violenza di genere: in particolare, la Vietina ha citato l'associazione culturale "Villafranca in movimento" e la professoressa Mara Cavalli.

"Sono felice di aver realizzato questo progetto – ha concluso la Vietina - e spero che possa essere uno strumento utile ai nostri cittadini per capire quali sono gli atteggiamenti e i percorsi da seguire per aiutare le vittime di violenza. Spero soprattutto che serva a ricordare a tutti, specialmente alle donne, che non c'è colpa né vergogna in chi subisce violenza, ma solamente in chi la commette".